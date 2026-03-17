Queden tres dies per al debat de totalitat del projecte de pressupostos al Parlament de Catalunya i el Govern esgota les hores que li queden per arribar a un acord amb Esquerra Republicana i poder superar el tràmit parlamentari, ja que amb el suport dels Comuns no en té prou per tirar endavant els comptes. Aquest matí representants d’Esquerra, el Govern i el PSC s’han reunit al Palau de la Generalitat, però la situació continua encallada. “Qualsevol canvi i informació certa la traslladarem puntualment des del Govern perquè la ciutadania la conegui a través de tots vostès”, ha dit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que també ha remarcat que l’objectiu de l’executiu és esgotar la negociació fins al darrer moment per arribar a un acord.
Per part d’Esquerra Republicana han assistit a la reunió el vicesecretari general de comunicació i portaveu adjunt d’ERC, Isaac Albert, el director general del partit, Lluís Salvadó, la cap de gabinet d’Oriol Junqueras, Mercè Pastor, i el secretari general adjunt i diputat al Parlament, Oriol López. En l’altre costat de la taula, hi havia el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, i la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret. Paneque no ha volgut confirmar la reunió en la roda de premsa posterior al Consell Executiu i ha apel·lat a la prudència. “Hi ha hagut diferents trobades, diferents converses, però en una negociació com aquesta demano respecte per la manera de fer del Govern. En depèn quines negociacions, els àmbits de privadesa i de prudència són recomanables”, ha exposat Paneque. Tanmateix, s’ha vist sortir els representants d’ERC del Palau de la Generalitat.
A hores d’ara, tenint en compte el que han defensat públicament les dues formacions, Esquerra Republicana no està disposada a retirar l’esmena de retorn dels pressupostos i el Govern tampoc no vol retirar el seu projecte per als comptes, malgrat que no té prou suports perquè superin el debat a la totalitat de divendres. “Nosaltres volem que divendres es tramiti el pressupost i que Esquerra Republicana retiri aquesta esmena a la totalitat”, ha manifestat Paneque, que ha defensant que encara hi ha “marge” per incorporar prioritats dels republicans durant la tramitació parlamentària.
Romero nega que el Govern hagi ofert a ERC retirar els pressupostos
Paneque parlava després que la consellera d’Economia, Alícia Romero, ja hagués descartat que el Govern hagi ofert als republicans retirar els pressupostos, una decisió que donaria més marge de maniobra per a la negociació entre les dues parts. “No som en aquest punt, el Govern no ha ofert això a Esquerra Republicana”, ha assegurat en una entrevista Romero al programa Cafè d’Idees, de Ràdio 4 i La 2 Cat, que ha retret als republicans que es posi l’IRPF com a condició pels pressupostos. “Per què posem condicions que depenen d’Espanya per aprovar els pressupostos de Catalunya? Justament un partit independentista que vol la sobirania màxima”, ha exposat.
Romero, que no veu necessari que el govern espanyol faci una declaració pública de garantia per l’IRPF, ha recordat que la recaptació del 100% de l’IRPF “no depèn de la Generalitat” i que requereix canvis legals que depenen de l’Estat. En aquest sentit, ha detallat que cal modificar la LOFCA i la llei de cessió de tributs al Congrés dels Diputats, però ha assegurat que l’executiu de Salvador Illa treballa per preparar l’Agència Tributària de Catalunya perquè pugui assumir més competències, amb l’horitzó del 2028. Amb tot, la consellera d’Economia ha situat entre finals de març i principis d’abril la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que ha d’abordar el nou model de finançament.