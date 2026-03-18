PSC i ERC pacten la retirada dels pressupostos per continuar negociant

La negociació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya s’ha convertit en el gran serial de la política catalana. Un serial que aquest dimecres ha sumat un nou capítol i que, encara, no té final, ja que el PSC -partit que dirigeix el Govern- i Esquerra Republicana de Catalunya han pactat que els socialistes retirin els pressupostos per poder guanyar temps de negociació. En un comunicat conjunt de PSC i ERC assenyalen que es comprometen a “seguir impulsant les negociacions i les modificacions legislatives necessàries per fer efectius els pactes d’investidura”.
Republicans i socialistes han pactat “donar-se més temps” per negociar i desencallar el projecte de pressupostos, que s’havia trobat amb la recaptació de l’IRPF com el gran escull perquè els republicans donessin el seu suport a l’executiu català. En el comunicat conjunt les dues formacions parlamentàries destaquen que volen fixar i negociar “les modificacions legislatives necessàries per fer efectius els pactes d’investidura” i “cercar els camins dins del marc dels acords signats que han de permetre preservar l’estabilitat del país en un moment especialment convuls”, un aspecte sobre el qual en la darrera setmana -i després de l’esclat de la guerra a l’Iran- havien posat especial èmfasi el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera d’Economia, Alicia Romero, i la portaveu del Govern, Sílvia Paneque-. De fet, davant d’aquest acord ‘in extremis’, Illa oferirà una declaració institucional a un quart de deu del matí des del Palau de la Generalitat.
En el document conjunt d’ERC i el PSC les dues formacions assenyalen que s‘insten a negociar perquè “cal dotar Catalunya d’un nou pressupost per continuar impulsant el país, per protegir els serveis públics i per fer efectius els acords d’investidura” i més en el context actual, ja que asseguren que aquests nous comptes catalans “hauran d’internalitzar els impactes econòmics de l’actual situació internacional, incorporant-hi polítiques que ajudin a construir un escut social per protegir els sectors més afectats”.
Un suplement de crèdit a l’espera dels pressupostos
La negociació entre el Govern i els republicans per retirar el projecte dels pressupostos -que s’havia de votar el pròxim divendres- contempla que, per guanyar temps i finançament per a Catalunya ERC i el PSC han acordat aprovar un nou suplement de crèdit “amb l’objectiu de disposar dels recursos necessaris per fer funcionar adequadament els serveis públics”.
El PSC recula després d’una setmana negant la major
Des del Govern català havien agafat per bandera la negativa a retirar els pressupostos durant la darrera setmana. Les conselleres Paneque i Romero utilitzaven cada intervenció pública per negar la major i mostrar la predisposició de l’executiu català per presentar i aprovar els comptes catalans, declaracions que ara se les emporta el vent després de l’acord entre socialistes i republicans.
El passat dimarts les dues conselleres havien mostrat la força del Govern per mantenir el projecte dels pressupostos, uns pressupostos que per a Paneque són “més necessaris que mai” i que alertava que Catalunya “no pot perdre 9.000 milions d’euros per reforçar els serveis públics”. També dimarts la consellera d’Economia, Alícia Romero, assegurava que no contemplava retirar el projecte de pressupostos i apostava perquè fossin els republicans els que retiressin l’esmena a la totalitat.