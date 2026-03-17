La negociació per aprovar els pressupostos s’ha convertit en el gran serial de la política catalana de les darreres setmanes. En roda de premsa posterior al consell executiu delGovenr la consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat a la “responsabilitat” dels partits per aprovar els pressupostos de l’executiu català. Segons ha destacat Paneque el Govern està esgotant el treball per tirar endavant els comptes catalans i ha assegurat “en nom del Govern” que ara mateix amb la situació en la qual es troba Catalunya i tot el món cal “responsabilitat i prudència”, dos aspectes els quals ha destacat com els criteris sota els quals es regeix el Govern.
La portaveu de l’executiu català ha apel·lat a la “responsabilitat” dels partits amb els quals es negocia -ERC, ja que el suport dels Comuns ja el tenen lligat- i assegura que Catalunya “no pot perdre 9.000 milions d’euros per reforçar els serveis públics”. “Volem traslladar la necessitat d’aprofitar 9.000 milions en polítiques per a la ciutadania”, ha assenyalat una Paneque que ha destacat que a Catalunya tant les institucions com els ciutadans han mostrat la “necessitat” de tenir uns comptes aprovats després d’anys amb els pressupostos prorrogats. “Són més necessaris que mai els pressupostos a Catalunya”, ha destacat la consellera qui ha aprofitat la roda de premsa per allargar la mà als republicans assegurant que el Govern té un acord d’investidura que complirà.
El Govern referma la negativa a retirar els pressupostos
Hores abans, en una entrevista a ‘La2CAT’, la consellera d’Economia, Alícia Romero, ha assegurat que el Govern no retirarà els pressupostos que es votaran aquest divendres al Parlament. La consellera ha assenyalat que no faran aquesta maniobra tàctica per poder guanyar temps per negociar amb ERC i ha destacat que l’executiu no és “aquí en aquests moments”. Romero ha assenyalat que l’únic objectiu de l’executiu de Salvador Illa és presentar els comptes aquest divendres, que superin el debat a la totalitat i que finalment s’acabin aprovant.
“Nosaltres estem perquè divendres es tramiti el pressupost i perquè Esquerra retiri aquesta esmena a la totalitat”, ha destacat una Romero que ha aprofitat per tornar a allargar la mà als republicans assegurant que encara hi ha “marge” per poder negociar els comptes catalans.