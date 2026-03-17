La negociación para aprobar los presupuestos se ha convertido en el gran serial de la política catalana de las últimas semanas. En rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo del Gobierno, la consejera portavoz, Sílvia Paneque, ha apelado a la «responsabilidad» de los partidos para aprobar los presupuestos del ejecutivo catalán. Según ha destacado Paneque, el Gobierno está agotando el trabajo para sacar adelante las cuentas catalanas y ha asegurado «en nombre del Gobierno» que ahora mismo, con la situación en la que se encuentra Cataluña y todo el mundo, se necesita «responsabilidad y prudencia», dos aspectos que ha destacado como los criterios bajo los cuales se rige el Gobierno.

La portavoz del ejecutivo catalán ha apelado a la «responsabilidad» de los partidos con los que se negocia -ERC, ya que el apoyo de los Comuns ya lo tienen asegurado- y asegura que Cataluña «no puede perder 9.000 millones de euros para reforzar los servicios públicos». «Queremos trasladar la necesidad de aprovechar 9.000 millones en políticas para la ciudadanía», ha señalado una Paneque que ha destacado que en Cataluña tanto las instituciones como los ciudadanos han mostrado la «necesidad» de tener unas cuentas aprobadas tras años con los presupuestos prorrogados. «Son más necesarios que nunca los presupuestos en Cataluña», ha destacado la consejera, quien ha aprovechado la rueda de prensa para tender la mano a los republicanos asegurando que el Gobierno tiene un acuerdo de investidura que cumplirá.

El Govern reafirma la negativa a retirar los presupuestos

Horas antes, en una entrevista en ‘La2CAT’, la consejera de Economía, Alícia Romero, ha asegurado que el Gobierno no retirará los presupuestos que se votarán este viernes en el Parlamento. La consejera ha señalado que no harán esta maniobra táctica para poder ganar tiempo para negociar con ERC y ha destacado que el ejecutivo no está “aquí en estos momentos”. Romero ha señalado que el único objetivo del ejecutivo de Salvador Illa es presentar las cuentas este viernes, que superen el debate a la totalidad y que finalmente se acaben aprobando.

Imagen de archivo de una reunión del Consejo Ejecutivo del Govern | | Rubén Moreno / Govern

“Nosotros estamos para que el viernes se tramite el presupuesto y para que Esquerra retire esta enmienda a la totalidad”, ha destacado una Romero que ha aprovechado para volver a tender la mano a los republicanos asegurando que aún hay «margen» para poder negociar las cuentas catalanas.