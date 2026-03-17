Quedan tres días para el debate de totalidad del proyecto de presupuestos en el Parlamento de Cataluña y el Gobierno apura las horas que le quedan para llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana y poder superar el trámite parlamentario, ya que con el apoyo de los Comunes no es suficiente para sacar adelante las cuentas. Esta mañana, representantes de Esquerra, el Gobierno y el PSC se han reunido en el Palau de la Generalitat, pero la situación sigue estancada. «Cualquier cambio e información cierta la trasladaremos puntualmente desde el Gobierno para que la ciudadanía la conozca a través de todos ustedes», ha dicho la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, que también ha remarcado que el objetivo del ejecutivo es agotar la negociación hasta el último momento para llegar a un acuerdo.

Por parte de Esquerra Republicana han asistido a la reunión el vicesecretario general de comunicación y portavoz adjunto de ERC, Isaac Albert, el director general del partido, Lluís Salvadó, la jefa de gabinete de Oriol Junqueras, Mercè Pastor, y el secretario general adjunto y diputado en el Parlamento, Oriol López. En el otro lado de la mesa, estaban el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, el presidente del grupo parlamentario del PSC, Ferran Pedret, y la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret. Paneque no ha querido confirmar la reunión en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo y ha apelado a la prudencia. «Ha habido diferentes encuentros, diferentes conversaciones, pero en una negociación como esta pido respeto por la forma de actuar del Gobierno. En algunas negociaciones, los ámbitos de privacidad y de prudencia son recomendables», ha expuesto Paneque. Sin embargo, se ha visto salir a los representantes de ERC del Palau de la Generalitat.

En estos momentos, teniendo en cuenta lo que han defendido públicamente ambas formaciones, Esquerra Republicana no está dispuesta a retirar la enmienda de devolución de los presupuestos y el Gobierno tampoco quiere retirar su proyecto para las cuentas, a pesar de que no tiene suficientes apoyos para que superen el debate a la totalidad del viernes. «Nosotros queremos que el viernes se tramite el presupuesto y que Esquerra Republicana retire esta enmienda a la totalidad», ha manifestado Paneque, que ha defendido que todavía hay «margen» para incorporar prioridades de los republicanos durante la tramitación parlamentaria.

El presidente del Gobierno, Salvador Illa, y la consejera de Economía, Alícia Romero, durante el Consejo Ejecutivo extraordinario / ACN

Romero niega que el Gobierno haya ofrecido a ERC retirar los presupuestos

Paneque hablaba después de que la consejera de Economía, Alícia Romero, ya hubiera descartado que el Gobierno haya ofrecido a los republicanos retirar los presupuestos, una decisión que daría más margen de maniobra para la negociación entre ambas partes. «No estamos en ese punto, el Gobierno no ha ofrecido eso a Esquerra Republicana», ha asegurado en una entrevista Romero en el programa Cafè d’Idees, de Ràdio 4 y La 2 Cat, que ha reprochado a los republicanos que se ponga el IRPF como condición para los presupuestos. «¿Por qué ponemos condiciones que dependen de España para aprobar los presupuestos de Cataluña? Justamente un partido independentista que quiere la soberanía máxima», ha expuesto.

Romero, que no ve necesario que el gobierno español haga una declaración pública de garantía por el IRPF, ha recordado que la recaudación del 100% del IRPF “no depende de la Generalitat» y que requiere cambios legales que dependen del Estado. En este sentido, ha detallado que es necesario modificar la LOFCA y la ley de cesión de tributos en el Congreso de los Diputados, pero ha asegurado que el ejecutivo de Salvador Illa trabaja para preparar la Agencia Tributaria de Cataluña para que pueda asumir más competencias, con el horizonte de 2028. Con todo, la consejera de Economía ha situado entre finales de marzo y principios de abril la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debe abordar el nuevo modelo de financiación.