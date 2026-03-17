Nuevo capítulo de la serie de la negociación de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Tras semanas de continuos tira y afloja entre los Comuns, el Govern y ERC, los presupuestos se votarán este viernes en el Parlamento; una votación que nace coja, ya que el ejecutivo catalán solo cuenta con el apoyo de los Comuns mientras que no tiene asegurado el sí de los republicanos.

Este mismo martes, en una entrevista realizada en ‘La2CAT’ y recogida por la ACN, la consejera de Economía, Alícia Romero, ha descartado que el ejecutivo catalán retire el proyecto de presupuestos para poder ganar tiempo para negociar con ERC. Romero ha asegurado que el gobierno catalán no está «en ese punto en estos momentos» y que el único objetivo del Govern es presentar las cuentas este viernes, que superen el debate a la totalidad en la cámara catalana y se puedan negociar hasta el 24 de abril. “Nosotros estamos para que el viernes se tramite el presupuesto y para que Esquerra retire esta enmienda a la totalidad”, ha afirmado la consejera de economía, quien ha asegurado que aún hay «margen» para negociar con los republicanos.

Defendiendo la labor del Govern

La consejera del Govern catalán ha querido defender y presumir de la negociación de los socialistas con los republicanos y ha asegurado que la recaudación del 100% del IRPF -la gran línea roja de los republicanos para apoyar las cuentas catalanas- seguirá adelante y no hacen falta más garantías, tal como reclaman desde ERC. “Más garantía que un documento firmado entre dos gobiernos no sé cuál puede ser”, ha afirmado Romero. Además, la consejera ha asegurado que los presupuestos son clave para el funcionamiento de Cataluña y que una nueva prórroga presupuestaria obligaría a dejar «de hacer muchas cosas».

Además, Romero ha asegurado que la recaudación del IRPF “no depende de la Generalitat”, ya que implica una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la ley de cesión de tributos en el Congreso de los Diputados y, en paralelo, ha destacado que el ejecutivo catalán está trabajando para preparar la Agencia Tributaria de Cataluña para asumir más competencias.

Por otro lado, la titular de Economía ha asegurado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se volverá a reunir entre finales de marzo y principios de abril, una reunión que debería servir para tratar las cuestiones relacionadas con el nuevo modelo de financiación para Cataluña.