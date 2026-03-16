El serial de actualidad en el Parlamento de Cataluña es la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya. Els Comuns, que sí han pactado los presupuestos con el Govern, han puesto más presión sobre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) -la pata que falta en la ecuación- para sacar adelante las cuentas catalanas.

Desde la formación morada han pedido a los republicanos que no bloqueen los presupuestos por «elemento técnico» y han apelado al Govern catalán a no retirar los presupuestos de la votación que se celebrará el próximo viernes. En rueda de prensa en la sede del partido y recogida por la ACN, la portavoz de Els Comuns, Aina Vidal, ha asegurado que el gobierno español y el catalán harán «el trabajo que les corresponde» para poder aprobar las cuentas de la Generalitat -refiriéndose a la recaudación del IRPF que reclama ERC- y pide que tanto el PSC como los republicanos no se amparen en los «tecnicismos» para evitar la aprobación de los presupuestos.

Vidal ha apelado a «que haya los movimientos que hagan falta» -refiriéndose a la posición del gobierno español- para poder aprobar los presupuestos catalanes, mientras ha asegurado que es «injustificable» que un «elemento técnico» pueda echar atrás la aprobación de las cuentas catalanas. Ante esta situación, la portavoz de Els Comuns ha pedido que el PSC sea valiente y no retire los presupuestos de la votación. «No creo que sea el momento de retirar absolutamente nada», ha asegurado Vidal.

Confianza en la Moncloa

Els Comuns, a quienes se les ha preguntado si el gobierno del Estado español desbloqueará la situación -ERC tiene marcada como línea roja la recaudación del IRPF para Cataluña- y cederá la recaudación del IRPF al Govern catalán, se muestran confiados en el papel que pueda jugar la Moncloa en las negociaciones y aspiran a que «haya los movimientos que hagan falta», asegurando que «todos sabemos dónde está el callejón sin salida».

La diputada de Comuns-Sumar Aina Vidal, durante su intervención en el Congreso / Europa Press

De hecho, la portavoz de Els Comuns ha asegurado que si los presupuestos catalanes caen, los gobiernos serán «responsables» y ha destacado la necesidad de aprobar las cuentas. «Estoy convencida de que el gobierno central, así como Illa, harán el trabajo que les corresponde para que haya cuentas en Cataluña», ha concluido.