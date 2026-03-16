El serial d’actualitat al Parlament de Catalunya és l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Els Comuns, qui si han pactat amb els pressupostos amb el Govern, han posat més pressió sobre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) -la pota que falta a l’equació- per tirar endavant els comptes catalans.
Des de la formació porpra han demanat als republicans que no bloquegin els pressupostos per “element tècnic” i ha apel·lat al Govern català a no retirar els pressupostos de la votació que se celebrarà el pròxim divendres. En roda de premsa a la seu del partit i recollida per l’ACN la portaveu dels Comuns, Aina Vidal ha assegurat el govern espanyol i el català faran “la feina que els pertoca” per poder aprovar els comptes de la Generalitat -referint-se a la recaptació de l’IRPF que reclama ERC- i demana que tant el PSC i els republicans no s’emparin en els “tecnicismes” per evitar l’aprovació dels pressupostos.
Vidal ha apel·lat a “que hi hagi els moviments que facin falta” -referint-se a la posició del govern espanyol- per poder aprovar els pressupostos catalans, mentre ha assegurat que és “injustificable” que un “element tècnic” pugui tirar enrere l’aprovació dels comptes catalans. Davant d’aquesta situació, la portaveu dels Comuns ha demanat que el PSC sigui valent i no retiri els pressupostos de la votació. “No crec que sigui el moment de retirar absolutament res”, ha assegurat Vidal.
Confiança en la Moncloa
Els Comuns, a qui se’ls ha preguntat sobre si el govern de l’Estat espanyol desbloquejarà la situació -ERC té marcada com a línia vermella la recaptació de l’IRPF per a Catalunya- i cedirà la recaptació de l’IRPF al Govern català, es mostren confiats en el paper que pugui jugar la Moncloa en les negociacions i aspiren al fet que “que hi hagi els moviments que facin falta”, assegurant que “tots sabem on és l’atzucac”.
De fet, la portaveu dels Comuns ha assegurat que si els pressupostos catalans cauen els governs en seran “responsables” i ha destacat la necessitat d’aprovar els comptes. “Estic convençuda que el govern central, així com Illa, faran la feina que els pertoca per tal que hi hagi comptes a Catalunya”, ha conclòs.