Junqueras allunya el sí d’ERC als pressupostos: “Volem la recaptació de l’IRPF”

El PSC i Esquerra Republicana de Catalunya continuen escenificant les tensions en la negociació dels pressupostos. Aquest dissabte ha estat el torn dels republicans, que han fet servir el faristol de la celebració dels 95 anys del partit per insistir en el traspàs a la Generalitat de la recaptació de l’IRPF, la condició essencial dels seus per negociar els comptes catalans. Segons Junqueras, ERC “vol pressupostos, però també l’IRPF“, perquè “és important”. “Com tantes altres coses, i no en volem perdre cap”, ha afegit. Durant la seva ponència, el líder republicà ha rebutjat les “pressions” dels líders socialistes, que s’han fet més intenses en les darreres setmanes: “Si les presons no ens han rendit, tampoc ens rendirà cap pressió“, ha etzibat.
Junqueras ha insistit en la importància de la recaptació de l’IRPF com una mesura essencial “per al bé de tothom”. “Perquè hi tenim dret, perquè tenim la raó i tenim la força democràtica si així ho vol la gent d’aquest país”, ha justificat. També ha reservat part del seu discurs per a la resta de partits catalans, així com a la societat civil, perquè “molt sovint no ens hi acompanyen tant com voldríem i com el país necessita”. S’ha dirigit, d’aquesta manera, a les formacions de “tradició democràtica” i als agents socials i econòmics, que considera també beneficiaris dels seus acords econòmics amb la Moncloa. “Quan defensem un bon model de finançament o la recaptació d’impostos, ho fem per millorar la vida de tota la gent d’aquest país”, ha declarat.
Alamany “no accepta lliçons”
Abans que Junqueras, ha participat en la celebració la secretària general del partit, Elisenda Alamany. En la seva intervenció, Alamany ha entomat la polèmica generada per les seves declaracions sobre el “gran reemplaçament” -una referència a una teoria de la conspiració ultradretana, formulada per l’extremista francès Renaud Camus- dels comerços històrics i de barri a la ciutat. En un vídeo a les seves xarxes socials, la regidoria de Barcelona denunciava la proliferació de supermercats 24 hores a Barcelona, establiments majoritàriament dedicats als turistes. Durant la seva ponència, Alamany ha reconegut que “no sempre ha estat encertada a l’hora de poder o saber explicar” punts del seu programa. Tot i això, assegura que “no accepta ni una sola lliçó” per part dels crítics. “ERC és el partit amb més tradició antifeixista, antiracista i amb més afusellats a les seves espatlles”, ha conclòs.
Més enllà de la polèmica, Alamany ha reivindicat la funció del partit en l’Ajuntament de Barcelona i la resta de corporacions municipals a on està present. “Seguim sent aquest partit republicà municipalista, que té la vocació d’entendre la nació sencera”, ha reflexionat. En aquest sentit, marca les eleccions municipals del 2027 com un dels “objectius principals d’ERC”. Esquerra, ha destacat, “no desapareix quan arriben les dificultats”. En un moment de retrocés autoritari com l’actual, en aquest sentit, sosté que “només ens queden dues opcions: o bé abaixar els braços, o bé revelar-nos-hi”.