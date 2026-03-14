El temporal posa en alerta màxima el nord de Catalunya pel fort vent

El temporal que marcarà tot el cap de setmana accelera al nord del Principat. El Servei Meteorològic de Catalunya espera per a la major part de diumenge ventades que podrien superar els 140 quilòmetres per hora en el terç nord de Catalunya. El risc es concentra especialment a les comarques de l’Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès i la part més septentrional de la Cerdanya. Les tres primeres comarques entraran en el nivell 5 d’alerta del pla Ventcat. Protecció Civil ja ha anunciat que enviarà aquesta tarda un ES-Alert als habitants de la zona perquè extremin la precaució durant tota la jornada.
Segons ha detallat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, l’episodi començarà a les 7 del matí de diumenge, i no conclourà fins a les 4 de la tarda. En aquest període, les autoritats insten la població a evitar tots els desplaçaments innecessaris, així com totes les activitats a l’exterior, especialment en cotes mitjanes i altes. Val a dir que el vent fort començarà a notar-se durant la matinada, si bé el període de més risc es concentrarà entre les primeres hores del matí de diumenge i el migdia, durant el qual totes les comarques afectades es mantindran en el nivell 5 d’alerta. L’Empordà, a més, també estarà en alerta pel fort onatge, amb onades que poden superar els 2,5 metres durant la primera meitat de diumenge; si bé les autoritats no esperen “molta afectació a la costa”, a banda del cap de Creus i de Begur.
Nevades i pluges
El temporal, però, no deixarà només episodis de vent. El Servei Meteorològic de Catalunya espera xàfecs en tot el litoral i prelitoral central, així com a part de la costa nord. Fora de les zones afectades per la ventada, Protecció Civil alerta de possibles nevades a l’Aran i al Pallars Sobirà, amb acumulacions de fins a 20 centímetres a cotes de 1.200 metres. A la Val d’Aran, en concret, l’alçada susceptible de nevades baixarà fins als 600 metres durant la matinada, si bé no s’espera que hi hagi acumulacions. La combinació de la neu i el vent, però, podria provocar torb i neu transportada -és a dir, tempestes de neu mogudes per les ventades-, un fenomen “extremadament perillós en zones d’alta muntanya”: En aquest sentit, Protecció Civil insisteix que la ciutadania que s’hagi de desplaçar dins els territoris afectats “es mantingui informada abans de fer qualsevol sortida, sobretot al medi natural”, per evitar situacions d’alt risc.