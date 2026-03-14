El temporal pone en alerta máxima el norte de Cataluña por el fuerte viento

El temporal que marcará todo el fin de semana se acelera en el norte del Principado. El Servicio Meteorológico de Cataluña espera para la mayor parte del domingo vientos que podrían superar los 140 kilómetros por hora en el tercio norte de Cataluña. El riesgo se concentra especialmente en las comarcas del Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès y la parte más septentrional de la Cerdanya. Las tres primeras comarcas entrarán en el nivel 5 de alerta del plan Ventcat. Protección Civil ya ha anunciado que enviará esta tarde un ES-Alert a los habitantes de la zona para que extremen la precaución durante toda la jornada.

Según ha detallado la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, el episodio comenzará a las 7 de la mañana del domingo, y no concluirá hasta las 4 de la tarde. En este periodo, las autoridades instan a la población a evitar todos los desplazamientos innecesarios, así como todas las actividades al aire libre, especialmente en cotas medias y altas. Cabe decir que el viento fuerte comenzará a notarse durante la madrugada, si bien el periodo de mayor riesgo se concentrará entre las primeras horas de la mañana del domingo y el mediodía, durante el cual todas las comarcas afectadas se mantendrán en el nivel 5 de alerta. El Empordà, además, también estará en alerta por el fuerte oleaje, con olas que pueden superar los 2,5 metros durante la primera mitad del domingo; aunque las autoridades no esperan «mucha afectación en la costa», aparte del cabo de Creus y de Begur.

⭕ Augment del perill per vent diumenge al Berguedà, Ripollès, Alt Empordà i nord de la Cerdanya



✔️ #ProteccióCivil enviarà aquesta tarda una alerta als telèfons mòbils 📱 demanant evitar desplaçaments innecessaris i activitats a l'exterior



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Nieve y lluvias

El temporal, sin embargo, no dejará solo episodios de viento. El Servicio Meteorológico de Cataluña espera aguaceros en todo el litoral y prelitoral central, así como en parte de la costa norte. Fuera de las zonas afectadas por el viento, Protección Civil alerta de posibles nevadas en el Aran y el Pallars Sobirà, con acumulaciones de hasta 20 centímetros en cotas de 1.200 metros. En la Val d’Aran, en concreto, la altura susceptible de nevadas bajará hasta los 600 metros durante la madrugada, si bien no se espera que haya acumulaciones. La combinación de la nieve y el viento, sin embargo, podría provocar ventisca y nieve transportada -es decir, tormentas de nieve movidas por el viento-, un fenómeno «extremadamente peligroso en zonas de alta montaña»: En este sentido, Protección Civil insiste en que la ciudadanía que deba desplazarse dentro de los territorios afectados «se mantenga informada antes de realizar cualquier salida, sobre todo en el medio natural», para evitar situaciones de alto riesgo.