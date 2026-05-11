Marc Giró ha querido promocionar su nuevo programa de La Sexta desde el programa de Nuria Roca, que lo ha invitado sin esperar que además acabaría recibiendo un golpe en directo. El espacio no está haciendo tanta audiencia como se esperaban, ya que ha caído hasta tres puntos desde su estreno y le está costando llegar al medio millón de telespectadores. El presentador catalán, como es habitual, se ha mostrado sin pelos en la lengua y ha revolucionado el plató con su simpatía tan alocada.

Cuando la presentadora le ha ofrecido quedarse en la tertulia, él se ha mostrado entusiasmado: «Era mi sueño quedarme en una tertulia política contigo, pero pensaba que estaría Juan del Val… ¿Que lo habéis echado?», ha dicho refiriéndose a su marido. Y, de ahí, a dedicarle un dardo a la valenciana: «Te veo más de izquierdas aquí que en la tertulia que haces en El Hormiguero. ¿Cuál es la Nuria real?«, ha lanzado. Ella ha reaccionado rápidamente a esta pregunta envenenada, que dice que ya se esperaba: «¿Sabes qué pasa? Que tú no has visto ninguna tertulia de El Hormiguero. Opinas por los titulares que lees y eso te traerá dolores de cabeza«.

Marc Giró deja caer a Nuria Roca en #LaRoca220 que cuando está en su programa es más de izquierda y en la tertulia de #ElHormiguero es más extrema derecha.



Uy, ¿le va a influir este comentario a Marc? Me temo que sí. pic.twitter.com/c09V1B88is — M 📺 (@casasola_89) May 10, 2026

Marc Giró no se ha quedado contento con eso y ha insistido, afirmando que sí que suele ver el programa de Pablo Motos: «Antes no lo podía decir porque estaba en la otra cadena, pero siempre veo la tertulia hasta el final«. Y Nuria Roca se ha enfadado: «Si realmente la vieras, habría cosas que no puedes decir. Dime algo que yo haya dicho que sea de derechas y que no sea criticar a Pedro Sánchez porque puede que haya cosas del presidente del gobierno que no me gusten».

«Yo no he dicho que fueras de derechas, lo que digo es que aquí estás más tú real«, ha criticado Marc Giró. Y ella ha continuado justificándose: «Yo nunca sería de una manera en un lugar y de otra en el otro».

Marc Giró y el golpe que ha dado a Nuria Roca | La Sexta

¿Qué ha explicado Marc Giró sobre su sueldo en La Sexta?

Él que tenía un espacio privilegiado en TVE, decidió cambiar de cadena y aterrizar en la privada. Muchos pensaron que aquí cobraría más dinero, pero ¿qué hay de cierto en este tema? Lo primero que ha querido hacer es quedar bien con sus jefes actuales, a quienes ha agradecido que hayan dado «el brillo» que le faltaba a su programa: «Me parece espectacular, es televisión total. Aquí en La Sexta me parecéis todos muy simpáticos y tenéis el mejor catering, estoy muy a gusto».

Marc Giró ha asegurado que fichó por Atresmedia sin decir nada a su entorno: «Me llamaron cuando ya lo tenía firmado porque querían conocer a mi abogada, que es quien lo peleó todo, ya que les sacó más pasta y no podían más con ella«. ¿Cobra más dinero que en TVE? Lo ha negado a medias: «El dinero no lo es todo… Es cierto que este programa tiene menos presupuesto que el que tenía en TVE«.

Marc Giró habla del dinero que cobraba en TVE y ahora en La Sexta

Un fichaje que no habría tenido que ver con su sueldo, pues, pero que considera que ha sido una buena decisión porque aquí es «aún más feliz» de lo que ya lo era en la cadena pública.