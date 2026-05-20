Marc Giró se reinventó en la televisión catalana y, desde entonces, no ha hecho más que encadenar un programa en una gran cadena tras otro. Ahora que triunfa como uno de los fichajes estrella de La Sexta desde Cara al Show, ha concedido una entrevista a la revista Lecturas que sirve para conocer su faceta más personal. Él, que ha hecho de todo en la pequeña pantalla, no considera que se encuentre en su mejor momento. Ahora bien, aplaude haber podido tocar todos los palos: «Tengo una visión general del negocio«. Después de tantos años, el catalán presume de no tener enemigos dentro de uno de los sectores con más ego por metro cuadrado: «Sí que hay muchas envidias».

Él no es de esos presentadores que siempre había soñado con tener un micrófono en las manos, ya que curiosamente estudió Historia del Arte y no Periodismo: «Llegué a cursar el doctorado, incluso, pero nunca he ejercido. Tenía claro que no lo haría desde que entendí que ser historiador es una profesión muy seria y minuciosa». Que Jordi González lo descubriera cambió su vida: «Yo no tenía ni idea, pero me propuso colaborar en un programa estatal, creo que le parecí guapo o simpático o ambas cosas a la vez«.

¿El programa más curioso en el que ha trabajado? En las primeras ediciones de Supervivientes, donde lo contrataron para decidir cómo debían vestir los concursantes: «Yo era el experto en estilismo de supervivencia».

Marc Giró, sin filtros en la entrevista a una revista del corazón | Lecturas

¿Qué ha contado Marc Giró sobre la relación con su marido?

Marc Giró no se ha cortado cuando le han preguntado sobre su relación con Tais Villas, el colaborador de televisión que ahora es el director de su nuevo programa en La Sexta. Les gusta trabajar juntos, por lo que dice: «Estoy en buenas manos porque confío plenamente en él a nivel laboral. En otros ámbitos menos«.

Después de 25 años juntos, están más que encantados: «Entiendo que esto puede sonar extraño, pero es que con mi marido estoy bien y no me imagino la vida sin él. Sé que es algo gregoriano, pero si estoy bien ¿qué quieres que haga?» «Ya me gustaría ser infiel, pero no tengo talento para eso. No creas que no lo he intentado«, ha añadido entre risas.

Santi Villas y Marc Giró son pareja desde hace más de 25 años | TV3

Acostumbran a pasar parte del verano en Formentera, pero aún no saben si repetirán. De hecho, asegura que no le gusta «nada» viajar: «Tengo que hacer obras en casa, quizá aprovecho para eso». Unas declaraciones que harán gracia a los fans del presentador.