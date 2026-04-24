Cristina Pardo ha lanzado una bomba muy inesperada que ha dejado a los fans con la boca abierta. Después de 20 años en La Sexta, abandonará la cadena y se irá a la hermana mayor: «La próxima temporada me iré de Más vale tarde porque presentaré un programa en el prime time en Antena 3«. Muy agradecida por la confianza que han depositado en ella en las últimas dos décadas, ha reconocido que dejará «algunos amigos» en un programa que le ha dado todo.
Convertida en una de las caras más reconocibles de La Sexta, ha dicho que no quería llorar cuando Iñaki López le dio el micrófono para que anunciara su noticia: «No me despediré aún porque seguiré aquí con vosotros hasta entonces, pero sí… espero estar a la altura».
Ella que llegó a la cadena en 2006 para incorporarse al equipo de informativos de La Sexta, rápidamente destacó como reportera política y terminó siendo la sustituta de Antonio García Ferreras antes de tener su propia sección y el programa de reportajes que lideró. En 2018 crearon un programa para ella y, en septiembre de 2021, la colocaron en Más vale tarde que abandonará cuando termine la temporada.
Cristina Pardo, preparada para cambiar a Antena 3
«La gente deseando que llore aquí, pero no lloraré. Me ha dado pena porque hace 20 años que estoy en La Sexta. Estoy agradecida al equipo, por supuesto, que para mí ha sido un lujo trabajar con ellos y sigue siéndolo. Muchas gracias a la gente de esta casa por estos 20 años, estoy muy agradecida a la empresa porque yo he trabajado mucho pero la empresa siempre me ha respondido bien. Estoy contenta y nada, espero estar a la altura de la oportunidad», ha dicho.
Ella que ya forma parte de la tertulia de actualidad de El Hormiguero, no se sabe si compaginará esta experiencia en Antena 3 con el programa que crearán para ella. De momento, no se saben detalles de cómo será este nuevo espacio que se supone que tendrá formato de magazín o de actualidad para seguir su estilo.
Nadie esperaba este movimiento, pero confían en ella para mejorar alguna de las noches entre semana con un programa del que irán aportando más información poco a poco.