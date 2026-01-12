Es probablemente una de las noticias más potentes del día. Atresmedia celebra un fichaje bomba e inesperado porque Marc Giró se incorpora a la cadena para preparar su primer proyecto para La Sexta. La noticia ha salido a la luz este lunes 12 de enero, justo la misma semana que el comunicador catalán regresa con su Late Xou a RTVE después de la pausa temporal por las fiestas de Navidad. El presentador y periodista, por tanto, da el salto a Atresmedia después de una larga etapa en la cadena pública española donde ha convertido el Late Xou en una cita ineludible tras La Revuelta los martes por la noche en la franja del late night.

Tal como ha detallado la cadena privada, Marc Giró ha fichado por Atresmedia y actualmente ya está preparando un proyecto televisivo que verá la luz este 2026 en La Sexta. Se trata de un «nuevo formato», según han compartido, y formará parte de la plantilla de trabajadores de la casa entre los cuales hay nombres como Jordi Évole, Glòria Serra, Cristina Pardo o Nuria Roca.

Marc Giró ficha por Atresmedia: ¿qué pasará con su programa en TVE?

Se trata de una noticia sorprendente que supone un fichaje bomba para Atresmedia, sobre todo teniendo en cuenta que esta información coincide justo con el regreso del Late Xou, el programa de entrevistas que presenta el catalán en TVE. La pasada temporada la cadena pública española apostó por mover de canal su programa, que antes se emitía en La 2, para hacer tándem los martes con David Broncano. Tras la emisión de La Revuelta, los espectadores podían ver en La 1 los famosos monólogos llenos de humor y crítica del comunicador catalán, además de las entrevistas con personajes públicos y famosos de todo tipo.

Marc Giró ficha para un proyecto en Atresmedia este 2026 | Europa Press

Las ofertas de trabajo que recibió hace unos meses

Justamente es este martes cuando el Late Xou volvería después de las vacaciones de Navidad con una nueva emisión que ya ha revelado el invitado que tendrá: Boris Izaguirre. En todo caso, Marc Giró ya dejó su futuro en el aire hace unos meses, sobre todo a raíz de las negociaciones sobre su retorno esta temporada a RTVE. El pasado mes de agosto compartió en una conversación en un pódcast cómo había sido la renovación con RTVE después de muchos meses de incógnitas. «Justamente estos días vamos haciendo, también es verdad que me estoy planteando que esto del Late Xou no se quede como un programa mítico. Están los empleados de RTVE y unos míos trabajando en los contratos, porque he pedido más dinero del ente público», indicó entonces en tono de broma.

Además, confesó que había recibido ofertas de trabajo de otras cadenas. «Si ahora me llaman, no lo sé, de Mediaset, y me ponen aquí 400 millones de euros, pues yo paso de la televisión pública a la privada». Una de las voces del programa quiso saber si de verdad había recibido ofertas fuera de RTVE, cosa que él confirmó: «Nos han llamado todas (las cadenas)», admitió. Parece, pues, que esta oferta ha llegado y ahora Marc Giró iniciará una nueva etapa en Atresmedia para presentar un nuevo proyecto que se emitirá en La Sexta. ¿Cuándo terminarán las emisiones del Late Xou? Según apuntan varios medios esto supondría su final en la cadena pública española. Habrá que estar atentos para saberlo.