Marc Giró revoluciona todos los programas a los que lo invitan, pero en la entrevista con Jordi Évole el surrealismo ha ido aún más allá. El presentador catalán ha dejado TVE porque La Sexta le ha prometido un programa propio aún más gamberro que el que tenía en TVE, una premisa que lo ha convencido. Para celebrar su llegada a la cadena, el de Cornellà le ha preparado una sorpresa. En este encuentro, los hemos visto bailar salsa, tomar el té, acudir a un club de lectura… pero lo mejor -o, al menos, la parte más estrambótica- ha llegado cuando han llamado al presidente del gobierno español. Pedro Sánchez ha entrado en el juego, por supuesto, y ha demostrado su aparente simpatía en una conversación que ha dejado titulares llamativos. ¿El primero? Cuando le ha recriminado a Marc Giró haberse enterado «por la prensa» de su marcha de la televisión pública: «¿Te he hecho ghosting? ¿Crees que debería haberte llamado?«, ha lanzado el otro.

Poco antes, Marc Giró había soltado -con más o menos humor- que considera que Pedro Sánchez es el director real de TVE: «Es él quien dirige. Hay veces que llamas a RTVE y te responde él». El líder del PSOE ha querido saber por qué los ha traicionado y se ha ido a la privada: «La televisión pública ha sido para mí un trampolín, pero yo también lo he sido para ella», ha defendido Giró. Pedro Sánchez lo ha validado e incluso ha insinuado que su presencia era «clave» porque conseguía que él mismo se quedara viendo la televisión a esas horas. Ha habido un momento, después, cuando Marc Giró lo ha retado a acudir como invitado a su nuevo formato: «A ver si tienes narices de venir a mi programa«, ha espetado. Y el presidente ha prometido, desde aquí, que irá. Habrá que ver si es verdad porque ese programa podría ser una auténtica bomba.

Gracias a @jordievole y Marc por compartir conmigo unas risas.



Qué importante es el humor en nuestras vidas.



¡Toda la suerte, Marc! https://t.co/kNMYxiZaeG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 22, 2026

La pareja ha hecho gracia a los telespectadores | La Sexta

Marc Giró habla de sus traumas de infancia y del alcoholismo que ha padecido

El programa de Lo de Évole comenzaba con la imagen de Marc Giró colocando sillas en un club de lectura: ”Mira, una estrella de la televisión colocando sillas. No te puedes relajar”, lamentaba en una apertura que marcaría el tono que acabaría teniendo este espacio. No todo fueron bromas, sin embargo, ya que también hubo espacio para las confesiones personales. Por ejemplo, cuando la estrella de televisión revelaba que el padre estuvo ”muchos años” sin hablarle: “Lo único que me decía era si me había leído Josep Pla”, recuerda. A los 26 años, cuando lo hizo, el otro empezó a tomarlo en serio: “Yo leo para que me quieran mis padres”, ha dicho en unas declaraciones sorprendentes.

También se ha sincerado respecto a su relación con la salud mental: “He dejado de ir al psicólogo y al psiquiatra porque no me quiero curar. Esto lo monetizaré. Me estoy haciendo rico a base de traumas”, añade, ironizando sobre la tendencia actual de convertir las experiencias negativas en contenido rentable.

Por lo que dice, de pequeño pasó por ”numerosos psicólogos” y todos lo sometían a los típicos tests repetitivos de la época: ”El famoso cuestionario de los conejos lo hice tantas veces, que al psicólogo número quince ya me lo sabía de memoria”, relata. Y, claro, sacaba puntuaciones tan buenas que siempre le decían que era superdotado: ”Mi madre nunca se lo creyó y recuerdo que dijo una frase que no he olvidado: “Ya te lo digo yo, que el niño es tonto”, habría espetado.

¿Qué ha dicho Marc Giró en la llamada con Pedro Sánchez? | La Sexta

Uno de los momentos más duros de la entrevista ha tenido sus problemas de alcoholismo como tema central: “El alcohol estaba en todas partes. Me di cuenta durante la pandemia”, explica. Después de contagiarse de la COVID-19, pasó 20 días ingresado en el hospital y ahí dice que se “ahogó”: ”El mono lo pasé allí, intubado, y la sensación era de resaca. Pensé que eso no lo volvería a pasar nunca más”.

No ha pasado mucho tiempo desde que revelara, en público, que ha sido alcohólico funcional: “No he estampado ningún coche ni he tenido grandes accidentes, pero sí tropiezos”. Recuerda situaciones límite: “Quizás desayunaba tres veces con champán. Una noche en Madrid intentaba abrir una puerta que no era ni mi casa ni mi calle”. Ahora, asegura, lo ha dejado atrás: “No bebo ni una gota de alcohol. Y te diré más: creo que estoy donde estoy, en la Sexta, porque he dejado de beber. Yo trabajaba alcoholizado, claramente”.

¿Por qué ha fichado Marc Giró, realmente, por La Sexta?

Jordi Évole le ha preguntado directamente, en otro momento, por qué ha decidido dejar la televisión pública para fichar por un grupo audiovisual como Atresmedia. Sorprendentemente, Marc Giró no ha ocultado su malestar con RTVE: ”Había muchas paradas, el programa no tenía continuidad y al equipo no le podía pedir que se concentrara…”, lamenta recordando el desaparecido Late Xou. “Ahora la cadena está en un momento espléndido, pero nosotros estuvimos sin director aparentemente, con líos de presidentes, con el Consejo peleado, los trabajadores asustados… Posiblemente había una herida que yo tenía que curar fuera de TVE”.

Jordi Évole y Marc Giró lo han dado todo en una entrevista muy potente | La Sexta

Según explica, lo que le ofrece Atresmedia es justo lo que necesitaba: “Vi que realmente querían el programa, en las condiciones que yo quería y con entusiasmo. Me daban seguridad, estabilidad y comodidad, y me gustó el tono”. Cabe recordar que el catalán aterrizará pronto en la Sexta con su nuevo programa, Cara al Show, donde, según ha dicho ”habrá de todo menos fachas”.