Una trucada de Pedro Sánchez revoluciona l’entrevista d’Évole a Marc Giró
Jennifer Navarro
23/03/2026 10:38

Marc Giró revoluciona tots els programes al que el conviden, però en l’entrevista amb Jordi Évole el surrealisme ha anat encara més enllà. El presentador català ha deixat TVE perquè La Sexta li ha promès un programa propi encara més gamberro que el que tenia a TVE, una premissa que l’ha convençut. Per tal de celebrar la seva arribada a la cadena, el de Cornellà li ha preparat una sorpresa. En aquesta trobada, els hem vist ballar salsa, prendre el tè, acudir a un club de lectura… però el millor -o, almenys, la part més estrambòtica- ha arribat quan han trucat al president del govern espanyol. Pedro Sánchez ha entrat al joc, és clar, i ha demostrat la seva aparent simpatia en una conversa que ha deixat titulars cridaners. El primer? Quan li ha recriminat a Marc Giró haver-se assabentat “per la premsa” de la seva marxa de la televisió pública: “T’he fet ghosting? Creus que t’hauria d’haver trucat?“, ha llançat l’altre.

Poc abans, Marc Giró havia deixat anar -amb més o menys humor- que considera que Pedro Sánchez és el director real de TVE: “És ell qui dirigeix. Hi ha vegades que truques a RTVE i et respon ell”. El líder del PSOE ha volgut saber per què els ha traït i s’ha anat a la privada: “La televisió pública ha estat per a mi un trampolí, però jo també ho he estat per a ella”, ha defensat Giró. Pedro Sánchez ho ha validat i, fins i tot, ha insinuat que la seva presència era “clau” perquè aconseguia que ell mateix es quedés mirant la televisió a aquelles hores. Hi ha hagut un moment, després, quan Marc Giró l’ha reptat a acudir com a convidat al seu format nou: “A veure si tens nassos de venir al meu programa“, ha etzibat. I el president ha promès, des d’aquí, que hi anirà. Caldrà veure si és veritat perquè aquell programa podria ser una autèntica bomba.

Marc Giró parla dels seus traumes d’infància i de l’alcoholisme que ha patit

El progrma de Lo de Évole arrencava amb la imatge de Marc Giró col·locant cadires en un club de lectura: ”Mira, una estrella de la televisió col·locant cadires. No et pots relaxar”, lamentava en una obertura que marcaria el to que acabaria tenint aquest espai. No tot van ser bromes, però, ja que també va haver-hi espai per a les confessions personals. Per exemple, quan l’estrella de televisió revelava que el pare va estar ”molts anys” sense parlar-li: “L’únic que em deia era si m’havia llegit Josep Pla”, recorda. Als 26 anys, quan ho va fer, l’altre va començar a prendre’l seriosament: “Jo llegeixo perquè m’estimin els meus pares”, ha dit en unes declaracions sorprenents.

També s’ha sincerat pel que fa a la seva relació amb la salut mental: “He deixat d’anar al psicòleg i al psiquiatre perquè no em vull curar. Això ho monetitzaré. M’estic fent rica a base de traumes”, afegeix, ironitzant sobre la tendència actual de convertir les experiències negatives en contingut rendible.

Pel que diu, de petit va passar per ”nombrosos psicòlegs” i tots el sotmetien als típics tests repetitius de l’època: ”El famós qüestionari dels conills el vaig fer tantes vegades, que al psicòleg número quinze ja me’l sabia de memòria”, relata. I, és clar, treia puntuacions tan bones que sempre li deien que era superdotat: ”La meva mare no s’ho va creure mai i recordo que va dir una frase que no he oblidat: “Ja t’ho dic jo, que el nen és beneit”, hauria etzibat.

Un dels moments més durs de l’entrevista ha tingut els seus problemes d’alcoholisme com a tema central: “L’alcohol era a tot arreu. Me’n vaig adonar durant la pandèmia”, explica. Després de contagiar-se de la COVID-19, va passar 20 dies ingressat a l’hospital i allà diu que es va “ofegar”: ”El mono el vaig passar allà, intubat, i la sensació era de ressaca. Vaig pensar que allò no ho tornaria a passar mai més”.

No ha passat gaire temps des que revelés, en públic, que ha estat alcohòlic funcional: “No he estampat cap cotxe ni he tingut grans accidents, però sí entrebancs”. Recorda situacions límit: “Potser esmorzava tres cops amb xampany. Una nit a Madrid intentava obrir una porta que no era ni la meva casa ni el meu carrer”. Ara, assegura, ho ha deixat enrere: “No bec ni una gota d’alcohol. I et diré més: crec que soc on soc, a la Sexta, perquè he deixat de beure. Jo treballava alcoholitzat, clarament”.

Per què ha fitxat Marc Giró, realment, per La Sexta?

Jordi Évole li ha preguntat directament, en un altre moment, per què ha decidit deixar la televisió pública per fitxar per un grup audiovisual com Atresmedia. Sorprenentment, Marc Giró no ha ocultat el seu malestar amb RTVE: ”Hi havia moltes aturades, el programa no tenia continuïtat i a l’equip no li podia demanar que es concentrés…”, lamenta recordant el desaparegut Late Xou. “Ara la cadena està en un moment esplèndid, però nosaltres vam estar sense director aparentment, amb embolics de presidents, amb el Consell barallat, els treballadors espantats… Possiblement hi havia una ferida que jo havia de curar fora de TVE”.

Segons explica, el que li ofereix Atresmedia és just el que necessitava: “Vaig veure que realment volien el programa, en les condicions que jo volia i amb entusiasme. Em donaven seguretat, estabilitat i comoditat, i em va agradar el to”. Cal recordar que el català aterrarà aviat a la Sexta amb el seu nou programa, Cara al Show, on, segons ha dit ”hi haurà de tot menys fatxes”.

