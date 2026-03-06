L’escriptora Brigitte Vasallo ha tornat aquest divendres al programa Vostè Primer de RAC-1, una setmana després d’afirmar que “el català morirà igual, però morirà feixista, serà recordat com una llengua feixista” i dies després que l’entitat jurídica Acció Cassandra anunciés que presentaria una querella per presumpte delicte d’odi. Abans de la reculada de Vasallo, el director i presentador del programa Marc Giró ha manifestat que els darrers dies “s’ha fet creure que la Brigitte Vasallo va dir una cosa que realment jo, amb total sinceritat, crec que no va dir”, en al·lusió a l’afirmació que el català és una llengua “feixista”, i ha reduït la polèmica a “una qüestió d’interpretació, més enllà d’una qüestió d’interpretació o de comprensió o d’opinió”.
A continuació, Giró ha convidat l’escriptora a explicar “què va dir” fa una setmana. “Ho porto escrit i tot”, ha apuntat Brigitte Vasallo abans d’explicar-se i ha recordat que la seva intervenció de divendres va començar dient que estava a favor de “salvar el català”. A més, la col·laboradora del programa de Giró ha reculat en la seva manifestació que “el català podria morir feixista”. “Jo no crec que les llengües siguin feixistes”, ha manifestat una setmana després d’esclatar la polèmica, i ha afegit que ella “no estava qualificant la llengua, sinó advertint o reflexionant sobre el risc que alguns discursos puguin instrumentalitzar, capturar la defensa del català”.
Vasallo també ha assenyalat que el feixisme “aprofita sempre les desigualtats per ficar cullerada, i no dubteu que vindrà a aprofitar la desigualtat lingüística del català”. “I això és el que a mi em preocupa. Em preocupa que estiguem preparades per entendre i per fer front a això”, ha defensat. En aquest sentit, opina que pensar que la immigració és un problema per a la llengua “ens posa en l’òrbita dels discursos d’extrema dreta”. “La llengua és un dret i no volem que s’utilitzi com a arma”, ha dit, i ha reivindicat la immigració com el futur de la “la llengua i el futur de tot”. Amb tot, ha dit que el repte és veure com s’aconsegueix que toles les persones puguin accedir a l’aprenentatge del català.
“Espero haver-me sabut explicar millor avui”
L’escriptora ha continuat llegint el text que portava escrit per manifestar que la defensa de les llengües minoritzades és “profundament antifeixista”. Així mateix, ha qualificat d'”importantíssim” el debat sobre com salvar el català, i ha assenyalat que ha de ser un debat “transversal”. “Ha de poder parlar el Top Manta quan demana més cursos de català, i el comerç local hi ha de poder participar” i també “la pagesia, la ramaderia, la gent que demana la regularització i el barri que demana escoles dignes perquè les llengües pertanyen a les comunitats”, ha dit.
Per tancar les seves explicacions, Brigitte Vasallo ha assegurat que “ens estem jugant molt, ens estem jugant el futur de la llengua, però també ens estem jugant al futur de la convivència del país”. “I això és el que jo volia dir divendres passat. Espero haver-me sabut explicar millor avui i reitero que ni un pas enrere en la defensa de la llengua, ni un pas enrere en l’antifeixisme”, ha sentenciat.