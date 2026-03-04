Acció Cassandra ha anunciat que interposarà una querella contra l’escriptora Brigitte Vasallo, el presentador Marc Giró i l’emissora RAC1 per presumpte delicte d’odi contra la minoria nacional catalana. Després que Vasallo afirmés al programa Vostè Primer de RAC1 que “el català morirà igual, però serà recordada com una llengua feixista”, fonts de l’entitat jurídica han argumentat a El Món que quan l’escriptora diu això en antena fa referència a les persones que parlen aquella llengua, perquè una llengua no pot tenir aquest atribut. “El que es diu és que els que parlen aquella llengua són uns feixistes”, sentencien.
Les mateixes fonts de l’entitat dels advocats Josep Rosell i Lluís Gibert assenyalen que “aquesta translació real d’una característica de la llengua cap als seus parlants és la que entenem que constitueix un delicte d’odi”, perquè s’està assenyalant un col·lectiu, en aquest cas els catalans, i se’ls diu feixistes. “S’està intentant atribuir unes determinades característiques negatives o pejoratives cap als catalans a fi i efecte de crear animadversió contra els catalans”, defensen, i deixen clar que això pot ser constitutiu de delicte d’odi. A més a més, remarquen que aquests comentaris es van fer de forma pública i notòria en un mitjà de comunicació que “té un abast i una difusió important”.
Aquestes són les raons que argumenten per presentar una querella per presumpte delicte d’odi contra l’escriptora, contra el presentador i director del programa i contra l’emissora. “A més, Marc Giró i l’emissora en cap cas han considerat oportú demanar disculpes ni fer evident que aquestes manifestacions no són pròpies, o que en qualsevol cas no corresponen a la política de l’empresa”, exposen, i consideren que són “còmplices” d’aquesta situació.
Les manifestacions de Brigitte Vasallo i de Marc Giró
L’anunci de la querella es produeix després que el passat divendres l’escriptora Brigitte Vasallo afirmés a la seva secció al programa Vostè primer de RAC1 que “el català morirà igual, però morirà feixista”. Una afirmació que va portar el director i presentador del programa Marc Giró a demanar-li que aprofundís en la seva manifestació. Aleshores, la col·laboradora del programa va afegir “el català serà una llengua que serà recordada com una llengua feixista”. “Em faria molta pena que hi hagués gent que li fes fàstic sentir català, com passa amb l’hebreu, que és una llengua ben bonica, però ben feixista”, va sentenciar.
Aquestes manifestacions van generar indignació i crítiques a les xarxes socials, però Marc Giró, lluny de demanar disculpes o fer un aclariment, ahir va demanar “calma”. “Pots ser un poble oprimit i pot ser opressor. Tu pots patir una opressió com a català i alhora ser opressor. Calma, eh!”, va manifestar. “Que estiguis oprimida no vol dir que puguis oprimir. O com va la cosa, eh? O sigui que Calma, eh!”, va afegir el comunicador.