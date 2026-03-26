Nou pas judicial en el cas de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Mentre el jutjat d’Instrucció 1 encara està pendent d’admetre a tràmit, a l’espera d’una fiança, de la querella presentada per Guardianes de la Inocencia, una altra querella ha obert camí. Es tracta de la interposada per Acció Cassandra, l’entitat jurídica en defensa de la minoria nacional catalana. El Jutjat d’Instrucció número 27 ha començat a tramitar la querella i ha citat els seus advocats el pròxim 8 d’abril per ratificar la querella en seu judicial.
La querella es va registrar el passat dijous davant el jutjat de guàrdia de Barcelona. Acció Cassandra es posa el barret d acusació popular contra els alts càrrecs polítics i directius responsables de la presumpta malversació de fons públics de la DGAIA. La querella reclama investigar possibles delictes de malversació, prevaricació, falsedat documental, encobriment, assetjament i finançament il·legal de partits. A més es dirigeix contra els exconsellers Chackir el Homrani, Violant Cervera, Carles Campuzano, Dolors Bassa, l’exsecretari general Josep Ginesta i els exdirectors generals Ester Cabanes, Ricarc Calvo i Georgina Oliva, a més de Jasone Latorre directiva responsable de la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Resilis i cap de servei SEVAP a Catalunya i Irene Casamitjana, també del SEVAP.
“Un abús sistemàtic”
L’escrit, al que ha tingut accés El Món, ressalta que els indicis aportats apunten un abús sistemàtic del procediment d’emergència, pagaments indeguts massius i “places fantasma” així com frau en l’atorgament dels ajuts i lloguers inflats. Acció Cassandra demana proves i apunta que les irregularitats podrien consolidar la tesi de finançament il·legal de partits a través del que anomenen “entitats afins”. De fet, la querella va acompanyada amb una ingent prova documental però reclama diverses diligències i les declaracions dels querellats. Ara, la ratificació és el primer pas i, a continuació, el jutjat podrà determinar una fiança que els advocats d’Acció Cassandra calculen entre 4.000 i 5.000 euros que buscaran finançar amb una campanya de micromecenatge.