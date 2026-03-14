4.000 euros. Aquesta és la fiança que ha ordenat, la titular de la Secció d’instrucció del Tribunal d’Instància 1 de Barcelona, la magistrada Alejandra Gil, per admetre a tràmit la querella interposada pel cas de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. En una brevíssima interlocutòria, d’una pàgina i a la que ha tingut accés El Món, la togada atorga fins el dia 20 de març per poder abonar la fiança i tres dies, per poder recórrer la decisió a l’Associació Guardianes de la Inocencia, que va interposar la querella contra consellers, alts càrrecs i directius del departament de Drets Socials dels darrers anys.
La jutgessa es basa en l’article 280 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, que permet que abans d’acordar l’admissió a tràmit d’una querella, pugui ser preceptiu la prestació d’una fianá per part de la querellant a fi i efecte de tenir-la per personada com acusació popular. En aquest sentit, la magistrada entèn que aquesta associació no entra en cap de les excepcions de la llei per prestar aquest dipòsit. Fonts de l’entitat apunten a El Món que recorreran la decisió però que resten oberts a “col·laboracions ciutadanes per poder seguir amb el procés, després de més de 7 mesos de lluita perquè s’accepti a tràmit la querella”. Per això, demanen ajuda a través de les donacions la seva web.
Una querella amb un llarg camí
La querella es va presentar el passat mes de juliol davant el jutjat de guàrdia i apunta als exconsellers Chackir El Homrani i Violant Cervera, l’exsecretari general Josep Ginesta i Ester Baras, i tots aquells responsables polítics i funcionaris que hi tinguessin alguna responsabilitat. Els delictes que planteja la querella són els de prevaricació, negligència i omissió del deure de protecció. Tot en el marc de la noia de 12 anys víctima de la xarxa, a més de les irregularitats en la gestió de prestacions econòmiques per a joves extutelats per part del Servei d’Avaluació i Suport al Postacolliment (SEVAP) de Girona i que investiga l’Oficina Antifrau de Catalunya i que va ser detectada per la Sindicatura de Comptes.
La querella no va arribar al jutjat definitiu fins mesos més tard. De fet, els querellants van tenir notícia a finals d’octubre que havia anat a parar a l’aleshores Jutjat d’Instrucció 1 de Barcelona. El passat mes de desembre, els querellants van presentar un escrit d’impuls processal de la querella perquè havia quedat en via morta. La jutgessa va demanar “concreció a la querella” i l’Associació va ampliar el seu escrit aportant més dades al relat i els possibles nexes de causalitat. No ha estat fins aquest 13 de març que s’ha notificat la petició de fiança per obrir la instrucció del cas. L’Associació “no entèn perquè no obre la instrucció” encara que demani la fiança per personar-se com acusació popular perquè el jutjat ja té la “notícia criminis” amb la que podria donar trasllat al ministeri fiscal per dur a terme la instrucció.