El director de l’Oficina Antifrau i expresident del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Miquel Àngel Gimeno, no se n’ha estat de valorar públicament el cas sobre les presumptes irregularitats a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Una direcció general desapareguda i que ha estat rebatejada després del desgavell comptable detectat per la Sindicatura de Comptes i que ha estat confirmat per una auditoria interna del mateix departament de Drets Socials.
Gimeno, en una entrevista al programa Aquí Parlem, de TVE, assenyala que “no hi ha hagut un control”. En aquest sentit, val a dir, que Antifrau participa en la investigació dels comptes, les adjudicacions i els serveis que prestava la DGAIA. Gimeno expressa que “totes les garanties” que tenen les administracions i que “moltes vegades, de manera despectiva, es parla d’aquesta burocràcia molt excessiva, si aquesta burocràcia desapareix, probablement llavors s’obre la porta”. “Diríem que una mala administració obre la porta a la corrupció”, ha assenyalat.
“Una feina molt laboriosa”
El responsable d’Antifrau també recalca que es trigarà a saber el detall de com han anat les coses per la quantitat de contractes, expedients i adjudicacions . “La investigació en aquest cas és molt, molt, molt laboriosa perquè, efectivament, un pot tenir idea de com es feia malament, veu exactament quina és la carretera que ha de seguir, el camí que ha de seguir, però després s’ha de caminar”, ha aclarit. “I aquest caminar és de cas per cas i totes aquestes situacions, és complex”, ha reblat.
Tot i això, Gimeno creu que, un cop s’aclareixi tot plegat, la “primera qüestió que ha de passar és que es determini clarament qui té les responsabilitats”. “Hi ha unes responsabilitats polítiques que nosaltres no entrarem de cap manera i que jo ni vull entrar perquè, a més a més, el tema ja és de fa molt de temps i, per tant, és molt transversal”, ha puntualitzat.
Però això sí, remarca que “una altra qüestió és les responsabilitats que pot haver-hi de caràcter administratiu o de caràcter penal”. “Si són de caràcter penal, es portaran a la fiscalia, que la fiscalia ja està al cas”, ha asseverat. “No és una fiscalia que estigui ignorant de totes les coses o que no ho vulgui saber, ho vol saber; de fet, de tant en tant tenim alguna conversa en aquest sentit per veure com van les coses, això funciona”, ha sentenciat.