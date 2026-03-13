Mala maror a la comissió d’investigació del Parlament pel cas de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Tot plegat arran de la petició de la CUP que comparegui la persona alertadora del cas, actualment protegida per l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), ja que no hi ha manera que els grups es posicionin. De fet, encara no s’ha votat, però els portaveus de la comissió de les altres formacions no han volgut avançar el seu posicionament als cupaires. Ara, però, la pressió ha augmentat per efecte d’una carta que ha remès la presidenta de l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció, Itziar González, que ha reclamat que es permeti la compareixença parlamentària de l’alertador i denunciant.
La missiva, que ha estat enviada a tots els grups, demana als diputats que “reconsiderin i acceptin la petició de la persona alertadora del cas DGAIA de poder fer la seva compareixença de manera presencial”. “La persona alertadora protegida per l’Oficina Antifrau de Catalunya ja ha demostrat amb escreix la motivació de la seva alerta i el seu compromís amb l’administració pública i l’interès general”, remarca. Per això demana que “des del Parlament se l’ajudi a restituir la seva dignitat personal amb l’escolta i empatia dels diputats i diputades membres de la comissió d’investigació del cas que ell mateix ha ajudat a denunciar”. Així mateix, la carta indica que l’alertador pot ser d’utilitat per a la comissió perquè “sens dubte pot també col·laborar-hi” per tal “d’aclarir els dubtes i qüestions que els calgui saber”.
El compromís del Parlament
González fa memòria del compromís de la cambra catalana en la lluita contra la corrupció. “En el marc de la nostra feina desinteressada per la cultura de la integritat, totes les associacions i membres de l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció hem treballat per enfortir la percepció de la ciutadania respecte d’un Parlament compromès amb aquests valors”, recorda. Com a exemple, exposa “tres cimeres de seguiment del Pacte Social contra la Corrupció al llarg de 10 anys” que demostrarien “la importància de la cooperació de la ciutadania amb les seves institucions democràtiques”.
“Al fil d’aquesta cooperació, no comprenem que se li negui la possibilitat d’una compareixença presencial, si ell així ho reclama i per part de l’Oficina Antifrau no es veuen raons per no poder fer-ho, garantint el seu anonimat i protecció”, afegeix. L’alertador va informar de la “la suposada gestió fraudulenta de la prestació d’habitatge del servei de promoció a l’autonomia i emancipació (SPAE) pel servei de pisos assistits per a joves extutelats i pel servei de seguiment i valoració de la prestació econòmica per a joves extutelats (SEVAP)”, a la demarcació de les comarques gironines.