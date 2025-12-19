Demanen a la jutgessa que “impulsi” la querella pel cas DGAIA

Dilluns d’aquesta setmana es va celebrar la segona sessió efectiva de treball de la comissió d’investigació pel cas DGAIA al Parlament. Una comissió que intenta aclarir les suposades irregularitats a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència detectades per la Sindicatura de Comptes així com per una auditoria interna del mateix departament de Drets Socials en mans de la consellera Mònica Martínez Bravo. En aquesta sessió, Jordi Pascual, responsable d’una de les entitats qüestionades, Resilis, va al·legar que no està en marxa cap instrucció judicial ni està investigat per ordre del jutjat.
De fet, a Pascual raó no li faltava. La querella presentada de l’Associació Guardianes de la Inocencia, una organització sense ànim de lucre dedicada a la protecció dels drets dels infants i la lluita contra l’abús infantil per aquestes irregularitats continua aturada des del primer de juliol, quan es va presentar. Una querella que es troba registrada al Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona, però que encara consta com a diligències indeterminades i, la fiscalia insisteix que encara no en té constància. En aquest context, l’associació querellant va registrar el passat 17 de desembre un escrit reclamant “l’impuls processal de la querella”. Des del jutjat eviten donar cap explicació de la demora del tràmit de la querella.
“No entenem que aquesta passant, que sembla una estratègia de dilació interessada i esperem i creiem en l’estat de dret i sobretot en la separació de poders”, comenta en declaracions a El Món Julián Peribáñez, president de l’associació. “Esperem que no hi hagi interferències del poder legislatiu en el judicial i acceptin ja la querella a tràmit i comencin a investigar per què això és només la punta de l’iceberg… Creiem que podem trobar una veritable estructura empresarial i de negoci a costa de la nostra infància”, afegeix.
Una querella que no avança
La querella es dirigeix contra dos exconsellers, secretaris generals i responsables del departament de Drets Socials els darrers anys arran del cas d’una menor de 12 anys que, tot i estar sota la tutela de la DGAIA, va ser víctima d’una xarxa de pederàstia. La querella apunta als exconsellers Chackir El Homrani i Violant Cervera, l’exsecretari general Josep Ginesta i Ester Baras, i tots aquells responsables polítics i funcionaris que hi tinguessin alguna responsabilitat.
Els delictes que planteja la querella són els de prevaricació, negligència i omissió del deure de protecció. Tot en el marc del cas de la noia de 12 anys víctima de la xarxa, a més de les irregularitats en la gestió de prestacions econòmiques per a joves extutelats per part del Servei d’Avaluació i Suport al Postacolliment (SEVAP) de Girona. I sobretot, per les irregularitats que va denunciar la Sindicatura de Comptes i que fa mesos investiga l’Oficina Antifrau.