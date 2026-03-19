Nova ofensiva judicial pel cas de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Després que la jutgessa estigui esperant la fiança per tramitar la querella de Guardianes de la Inocencia, l’associació Acció Cassandra -en defensa de la minoria nacional catalana- ha presentat aquest dijous davant el jutjat de guàrdia de Barcelona una querella criminal com a acusació popular contra els alts càrrecs polítics i directius responsables de la presumpta malversació de fons públics de la DGAIA.
Els advocats de Cassandra Lluís Gibert i Serrano i Josep Rosell i Fossas han detallat que es querellen pels delictes de malversació (art. 432 i ss. CP), prevaricació (art. 404), falsedat documental (arts. 390-394), frau (arts. 248 ss.), encobriment (art. 451), assetjament laboral (art. 173 bis) i possible finançament il·legal de partits (arts. 304-306 CP). La querella la dirigeixen contra els exconsellers Chackir el Homrani, Violant Cervera, Carles Campuzano, Dolors Bassa, l’exsecretari general Josep Ginesta i els exdirectors generals Ester Cabanes, Ricarc Calvo i Georgina Oliva, a més de Jasone Latorre directiva responsable de la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Resilis; cap de servei SEVAP a Catalunya i Irene Casamitjana, SEVAP. També, com a responsables civils subsidiàries, contra el Departament de Drets Socials, la DGAIA, la FEDAIA, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Fundació Resilis, la Fundació Mercè Fontanilles i totes les persones jurídiques o físiques que resultin responsables.
Irregularitats
En aquest sentit, ressalten que els indicis aportats apunten un abús sistemàtic del procediment d’emergència, pagaments indeguts massius i “places fantasma” així com frau en l’atorgament dels ajuts i lloguers inflats. Acció Cassandra demana proves i apunta que les irregularitats podrien consolidar la tesi de finançament il·legal de partits.