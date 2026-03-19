Nueva ofensiva judicial por el caso de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Después de que la jueza esté esperando la fianza para tramitar la querella de Guardianes de la Inocencia, la asociación Acció Cassandra -en defensa de la minoría nacional catalana- ha presentado este jueves ante el juzgado de guardia de Barcelona una querella criminal como acusación popular contra los altos cargos políticos y directivos responsables de la presunta malversación de fondos públicos de la DGAIA.

Los abogados de Cassandra Lluís Gibert i Serrano y Josep Rosell i Fossas han detallado que se querellan por los delitos de malversación (art. 432 y ss. CP), prevaricación (art. 404), falsedad documental (arts. 390-394), fraude (arts. 248 ss.), encubrimiento (art. 451), acoso laboral (art. 173 bis) y posible financiación ilegal de partidos (arts. 304-306 CP). La querella la dirigen contra los exconsejeros Chackir el Homrani, Violant Cervera, Carles Campuzano, Dolors Bassa, el exsecretario general Josep Ginesta y los exdirectores generales Ester Cabanes, Ricarc Calvo y Georgina Oliva, además de Jasone Latorre directiva responsable de la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Resilis; jefa de servicio SEVAP en Cataluña e Irene Casamitjana, SEVAP. También, como responsables civiles subsidiarios, contra el Departamento de Derechos Sociales, la DGAIA, la FEDAIA, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Fundació Resilis, la Fundació Mercè Fontanilles y todas las personas jurídicas o físicas que resulten responsables.

Una imagen de la comisión de investigación de la DGAIA/Parlament

Irregularidades

En este sentido, resaltan que los indicios aportados apuntan un abuso sistemático del procedimiento de emergencia, pagos indebidos masivos y «plazas fantasma» así como fraude en la concesión de ayudas y alquileres inflados. Acció Cassandra pide pruebas y apunta que las irregularidades podrían consolidar la tesis de financiación ilegal de partidos.