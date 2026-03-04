Acció Cassandra ha anunciado que interpondrá una querella contra la escritora Brigitte Vasallo, el presentador Marc Giró y la emisora RAC1 por presunto delito de odio contra la minoría nacional catalana. Después de que Vasallo afirmara en el programa Vostè Primer de RAC1 que «el catalán morirá igual, pero será recordada como una lengua fascista», fuentes de la entidad jurídica han argumentado a El Món que cuando la escritora dice esto en antena se refiere a las personas que hablan esa lengua, porque una lengua no puede tener ese atributo. «Lo que se dice es que los que hablan esa lengua son unos fascistas», sentencian.

Las mismas fuentes de la entidad de los abogados Josep Rosell y Lluís Gibert señalan que «esta traslación real de una característica de la lengua hacia sus hablantes es la que entendemos que constituye un delito de odio», porque se está señalando un colectivo, en este caso los catalanes, y se les llama fascistas. «Se está intentando atribuir unas determinadas características negativas o peyorativas hacia los catalanes con el fin de crear animadversión contra los catalanes», defienden, y dejan claro que esto puede ser constitutivo de delito de odio. Además, remarcan que estos comentarios se hicieron de forma pública y notoria en un medio de comunicación que «tiene un alcance y una difusión importante».

Estas son las razones que argumentan para presentar una querella por presunto delito de odio contra la escritora, contra el presentador y director del programa y contra la emisora. «Además, Marc Giró y la emisora en ningún caso han considerado oportuno pedir disculpas ni hacer evidente que estas manifestaciones no son propias, o que en cualquier caso no corresponden a la política de la empresa», exponen, y consideran que son «cómplices» de esta situación.

La escritora Brigitte Vasallo

Las manifestaciones de Brigitte Vasallo y de Marc Giró

El anuncio de la querella se produce después de que el pasado viernes la escritora Brigitte Vasallo afirmara en su sección en el programa Vostè primer de RAC1 que «el catalán morirá igual, pero morirá fascista». Una afirmación que llevó al director y presentador del programa Marc Giró a pedirle que profundizara en su manifestación. Entonces, la colaboradora del programa añadió «el catalán será una lengua que será recordada como una lengua fascista». «Me daría mucha pena que hubiera gente a la que le diera asco oír catalán, como pasa con el hebreo, que es una lengua muy bonita, pero muy fascista», sentenció.

Estas manifestaciones generaron indignación y críticas en las redes sociales, pero Marc Giró, lejos de pedir disculpas o hacer una aclaración, ayer pidió «calma». «Puedes ser un pueblo oprimido y puedes ser opresor. Tú puedes sufrir una opresión como catalán y a la vez ser opresor. Calma, ¿eh!«, manifestó. «Que estés oprimida no quiere decir que puedas oprimir. ¿O cómo va la cosa, eh? O sea que Calma, ¿eh!», añadió el comunicador.