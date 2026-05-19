TV3 tenía un gran reto este lunes. Después de unas semanas de excelente audiencia gracias a Crims, confiaba en el estreno de Pubertat para mantener una buena racha. La serie de Leticia Dolera se había estrenado, meses atrás, en la plataforma HBO y esto era un hándicap porque mucha gente ya la había visto. Sin embargo, todas las partes estaban contentas porque la directora barcelonesa había querido que también se pudiera ver en abierto y de manera gratuita un formato que pone sobre la mesa un debate muy necesario.

¿El resultado que ha logrado este gran estreno de mayo? Un buen 15% de share y 256,000 televidentes de promedio que tal vez no iguala otros grandes estrenos, pero que es bastante superior a la competencia y bastante bueno teniendo en cuenta las circunstancias. Y es que, además, cabe destacar que este es un producto dirigido básicamente a un público más bien joven que es probable que opte por ver la serie a través de la plataforma digital y no en la televisión lineal.

Se han estrenado los dos primeros capítulos, uno tras otro, y es una buena noticia para ellos que la curva no ha bajado prácticamente porque han pasado del 15% del primero al 14,6% del segundo. A la misma hora, La Revuelta tenía un caramelo porque David Broncano entrevistaba al jugador del Barça, Ronald Araujo. Ni siquiera con el defensa en el plató logró una cuota de pantalla potente, ya que se quedó con el 8,2% de la audiencia. Hizo más El Hormiguero, que entrevistaba a Roberto Leal nuevamente y obtenía un 9% que vuelve a dejar en ridículo a su competidor directo.

Pubertat ha hecho un buen estreno en TV3

¿De qué va Pubertat? La agresión sexual a una menor de una colla castellera

Una denuncia por agresión sexual rompe la armonía de una colla castellera. ¿Qué pasó esa noche? ¿Fue consentido? ¿Qué harán los adultos? La serie, galardonada con un Premio Ondas, abre el debate que se pregunta si unos niños de 13 años pueden ser culpables de una agresión sexual. En redes sociales, el feedback ha sido muy bueno aunque todos coinciden que es de esas series duras que hacen sufrir y te dejan con la lagrimita. Bien hecha y con la intención de hacer reflexionar sobre los problemas que causa en los jóvenes tener acceso a la pornografía desde tan pequeños, esta es una serie de adolescentes que también pone el foco en la gestión que hacen los padres de una situación tan grave como esta.

La elección del casting ha gustado muchísimo, ya que la mayoría de los comentarios destaca lo mismo. Y lo más curioso es que la niña que sufre la agresión sexual no se había dedicado nunca al mundo de la interpretación, tal como nos confirmó Leticia Dolera en una entrevista a El Món, sino que se sintió cautivada por ella cuando acudió a una diada castellera donde sintió una conexión hacia ella porque tenía claro que sería ideal para el personaje que ya tenía en su cabeza.

La serie sobre la agresión en una colla castellera ha gustado | TV3

Muchos han destacado el buen trabajo del guion, el que «desgarra la realidad, crispa la hipocresía y hipnotiza la narrativa». Habrá que ver cómo evoluciona la audiencia y si continúa liderando las noches del lunes.