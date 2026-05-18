Bulgaria se ha convertido en la flamante -y sorprendente- ganadora de la edición más polémica de Eurovisión. Ninguna apuesta la daba como favorita, ni mucho menos, así que los telespectadores se quedaron con la boca abierta este sábado cuando vieron que acababa siendo el país más votado en el televoto y también del jurado profesional. La propuesta de Dara, una de las cantantes más famosas del país búlgaro, era potente con coreografía y una escenografía que gustó. Ahora bien, ¿tanto para arrasar frente a Finlandia o Australia cuando ya daban por hecha su victoria? Detrás de este triunfo hay unos cuantos claroscuros que han llenado las redes sociales de unas acusaciones que podemos analizar ahora que ha pasado la resaca eurovisiva.

Las redes sociales se han llenado de acusaciones que han escrito varios comunicadores expertos en el festival europeo de la canción. Son muchos los que claman que la televisión búlgara y la rumana, sin presupuesto para el festival y sin poder participar bastantes años, curiosamente ahora hayan obtenido dinero y no poco… teniendo en cuenta que han pasado de no presentarse a hacerlo con dos candidaturas brutales. ¿Es casualidad que hayan vuelto a Eurovisión con patrocinio israelí? ¿El país hebreo quería, así, dejar atrás el boicot que han hecho cinco países -entre los que se encontraba España- por la situación en Gaza?

Entre ellos, destaca el periodista especializado José García Hernández que destaca precisamente la decisión de Israel de poner un patrocinio a estos dos países para «paliar» la marcha de los cinco países que les han hecho boicot: «La broma se explica sola». La organización del festival decidió no expulsar al país hebreo, a pesar de las múltiples peticiones, básicamente porque la empresa que pone más dinero al festival es israelí. Y, como era de esperar, Israel recibió una cantidad de votos exagerada en el televoto que los lanzó hasta la segunda posición como ya pasó el año pasado.

Este sábado hubo un momento, de hecho, que se posicionó a la cabeza y parecía que Israel podría llegar a ganar -una escena en la que se oyó una sonora abucheo en el plató que se contraponía con este presunto apoyo del público-. Ahora es el The New York Times quien está investigando si realmente ha habido una campaña millonaria del gobierno hebreo detrás de estos votos.

Bulgaria, Israel y Rumanía, top 3 de #Eurovision2026, candidaturas financiadas con fondos israelíes. Las teles búlgara y rumana, sin presupuesto para el festival, han vuelto este año con patrocinio israelí y para paliar la marcha de los países del boicot. La broma se cuenta sola. — LukaES (@LukaEurovision) May 16, 2026

Noam Bettan, el representante de Israel, ha estado a punto de ganar Eurovisión | Europa Press

¿Rusia volverá a Eurovisión en la edición del 2027?

Pero volvamos al curioso retorno de Bulgaria a Eurovisión. Estos últimos años, no la habíamos visto entre los países participantes precisamente porque lamentaban no poder hacer frente a las exigencias económicas que implicaba. No formaron parte en 2023, 2024 ni 2025. Sorprendentemente, ahora sí han tenido dinero para convencer a una de las cantantes más famosas del país… y tendrán que tener para organizar el festival el próximo año.

Y también vale la pena mencionar las palabras de uno de los directivos del festival, que ha abierto la puerta a un posible retorno de Rusia al festival en la edición del próximo año. Se han viralizado mucho las palabras de Green, que ha recordado que el país fue «suspendido» porque estaba intervenido por el gobierno y eso iba «en contra de las reglas»: «El país podría volver al certamen si quisiera, teóricamente, porque invadir un país no es motivo de expulsión de Eurovisión. Ahora bien, no hay conversaciones en marcha».

Bulgaria gana Eurovisión por sorpresa y muchos se preguntan qué hay detrás | Europa Press

Los representantes de Rumanía no se creían el tercer lugar | Europa Press

Todo un seguido de titulares escandalosos que salpican el triunfo de Bulgaria, que ha sorprendido en una final con abucheo a Israel y actuaciones originales de mucho nivel.