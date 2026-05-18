Bulgària s’ha convertit en la flamant -i sorprenent- guanyadora de l’edició més polèmica d’Eurovisió. Cap aposta la donava com a preferida, ni molt menys, així que els teleespectadors van quedar-se amb la boca oberta aquest dissabte quan van veure que acabava sent el país més votat en el televot i també del jurat professional. La proposta de Dara, una de les cantants més famoses del país búlgar, era potent amb coreografia i una escenografia que va agradar. Ara bé, tant per arrasar davant de Finlàndia o Austràlia quan ja donaven per fer la seva victòria? Darrere d’aquest triomf hi ha uns quants clarobscurs que han omplert les xarxes socials d’unes acusacions que podem analitzar ara que ha passat la ressaca eurovisiva.
Les xarxes socials s’han omplert d’acusacions que han escrit diversos comunicadors experts en el festival europeu de la cançó. Són molts els que clamen que la televisió búlgara i la romana, sense pressupost per al festival i sense poder participar-hi bastants anys, curiosament ara hagin obtingut diners i no pocs… tenint en compte que han passat de no presentar-s’hi a fer-ho amb dues candidatures brutals. És casualitat que hagin tornat a Eurovisió amb patrocini israelià? El país hebreu volia, així, deixar enrere el boicot que han fet cinc països -entre els quals es trobava Espanya- per la situació a Gaza?
Entre ells, destaca el periodista especialitzar José García Hernández que destaca precisament la decisió d’Israel de posar un patrocini a aquests dos països per “pal·liar” la marxa dels cinc països que els hi han fet boicot: “La broma s’explica sola”. L’organització del festival va decidir no expulsar el país hebreu, malgrat les múltiples peticions, bàsicament perquè l’empresa que posa més diners al festival és israelita. I, com era d’esperar, Israel va rebre una quantitat de vots exagerada en el televot que els va catapultar fins a la segona posició com ja va passar l’any passat.
Aquest dissabte va haver-hi un moment, de fet, que va posicionar-se al capdavant i semblava que Israel podria arribar a guanyar -una escena en què van sentir-se una sonora escridassada a plató que es contraposava amb aquest presumpte suport del públic-. Ara és el The New York Times qui està investigant si realment hi ha hagut una campanya milionària del govern hebreu darrere d’aquests vots.
Bulgaria, Israel y Rumanía, top 3 de #Eurovision2026, candidaturas financiadas con fondos israelíes. Las teles búlgara y rumana, sin presupuesto para el festival, han vuelto este año con patrocinio israelí y para paliar la marcha de los países del boicot. La broma se cuenta sola.— LukaES (@LukaEurovision) May 16, 2026
Però tornem al curiós retorn de Bulgària a Eurovisió. Aquests últims anys, no l’havíem vist entre els països participants precisament perquè lamentaven no poder fer front a les exigències econòmiques que hi implicava. No van formar-ne part el 2023, el 2024 ni el 2025. Sorprenentment, ara sí que han tingut diners per convèncer una de les cantants més famoses del país… i n’hauran de tenir per organitzar el festival l’any vinent.
I també val la pena mencionar les paraules d’un dels directius del festival, que ha obert la porta a un possible retorn de Rússia al festival en l’edició de l’any vinent. S’han viralitzat molt les paraules de Green, que ha recordat que el país va ser “suspès” perquè estava intervingut pel govern i això va “en contra de les regles”: “El país podria tornar al certament si volgués, teòricament, perquè envair un país no és motiu d’expulsió d’Eurovisió. Ara bé, no hi ha converses en marxa”.
Tot un seguit de titulars escandalosos que esquitxen el triomf de Bulgària, que ha sorprès en una final amb escridassada a Israel i actuacions originals de molt nivell.