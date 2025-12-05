Què passarà amb el Benidorm Fest després de la retirada d’Espanya a Eurovisió? Aquesta és la gran pregunta que es fan els eurofans -els fans del Festival Europeu de la Cançó– després que Radiotelevisió Espanyola hagi anunciat aquest dijous 4 de desembre que Espanya no participarà enguany a Eurovisió. El motiu? La Unió Europea de Radiodifusió (UER) ha ratificat que Israel sí que formarà part del certamen el pròxim mes de maig de 2026. Una decisió que no és nova, tenint en compte que fa uns mesos l’ens públic espanyol ja va confirmar que si Israel participava, Espanya no enviaria el seu representant.
En les votacions celebrades en la 95a Assemblea General de la UER a Ginebra, Alfonso Morales, secretari general de RTVE ha explicat que la Corporació “reconeix i valora” les mesures adoptades, però les consideren “insuficients”. “Ens agradaria expressar els nostres seriosos dubtes sobre la participació de la televisió israeliana KAN a Eurovisió 2026. La situació a Gaza, malgrat l’alto el foc i l’aprovació del procés de pau, i la utilització del certamen per a objectius polítics per part d’Israel, fan cada vegada més difícil mantenir Eurovisió com un esdeveniment cultural neutral“, ha assenyalat. Amb tot això, RTVE ha decidit retirar-se del certament i tampoc emetrà les dues semifinals i la gran final previstes per al pròxim mes de maig de 2026. Per tant, què passarà amb el Benidorm Fest? José Pablo López ha revelat quin serà el futur del festival que s’ha convertit en la preselecció espanyola per a Eurovisió.
Hi haurà Benidorm Fest després de la retirada d’Espanya a Eurovisió?
La resposta ha estat clara i contundent. Ara per ara el Benidorm Fest no corre perill malgrat que Espanya no enviarà el guanyador del festival a Eurovisió el pròxim any. En un missatge publicat a través de X (abans Twitter), el president de RTVE, José Pablo López, ha confirmat el compromís de la televisió pública espanyola amb el Benidorm Fest.
“RTVE ha decidit retirar-se d’Eurovisió, però el nostre compromís amb el Benidorm Fest continua intacte i redoblarem els nostres esforços. RTVE treballa perquè aquest 2026 tinguem el millor Benidorm Fest de la nostra història i continuarem donant el millor per a la seva consolidació com el gran festival de la música a Espanya. Benidorm Fest 2026 serà senzillament espectacular”, es pot llegir en aquesta piulada. Per tant, sembla que tot i que el guanyador del micròfon de bronze no viatjarà a Viena per competir pel preuat micròfon de vidre que atorga el festival. RTVE manté la seva aposta pel Benidorm Fest com un concurs musical que vol anar més enllà d’Eurovisió i pel qual han passat artistes com Melody, Nebulossa, Sonia y Selena, Chanel o Jorge González, entre d’altres.
Què diuen les xarxes després de la decisió de RTVE?
Com era d’esperar, la decisió de l’ens públic ha generat moltíssimes reaccions a les xarxes socials, amb una gran part a favor de la mesura que han pres i que suposa el primer país del Big Five -conegut com el quintet que més contribueix a la UER i que té prioritat per accedir al festival sense passar per les semifinals- en deixar el festival. Completen el grup França, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit, que ara per ara es mantenen dins la roda. En el cas d’Alemanya i Àustria, fins i tot s’havien manifestat a favor de la participació israeliana, molt polèmica en les darreres edicions en què les seves candidates han rebut xiulades i rebuig per part del públic i els fans presents al festival. Sigui com sigui, caldrà esperar per veure què faran enguany al Benidorm Fest, que se celebra els dies 10, 12 i 14 de febrer, després d’una decisió històrica d’Espanya a Eurovisió.