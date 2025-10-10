Torna el Benidorm Fest a RTVE. La preselecció espanyola per a Eurovisió arriba en un moment convuls per al festival europeu de la cançó. La presència d’Israel dins el certamen ha aixecat molta polseguera entre els països participants. De fet, RTVE ha declarat que si Israel continua dins el concurs aquest any, Espanya no s’hi presentarà. Tot i que encara no s’ha decidit el futur de la candidatura espanyola i s’espera la decisió de l’organització d’Eurovisió per al mes de novembre, RTVE ha presentat els 18 artistes seleccionats que formaran part del Benidorm Fest aquest any. Qui són i què han fet abans del certamen musical?
La llista completa d’artistes que formen part del Benidorm Fest 2026
La cinquena edició del concurs musical que ha portat Espanya a Eurovisió els darrers anys torna en un moment molt delicat per a Eurovisió. La continuïtat de diversos països està en l’aire per l’hostilitat que genera la presència d’Israel i el conflicte amb Gaza que fa molts mesos que ocupa l’actualitat. En cas que Espanya decideixi participar, el guanyador del Benidorm Fest seria el representant d’enguany que viatjarà a Suïssa per competir. Ara per ara, però, ja s’ha revelat la llista completa dels concursants que intentaran aconseguir el micròfon de bronze i 150.000 euros de premi els dies 10, 12 i 14 de febrer.
1. ASHA, tot i que el seu nom real és Hajar Sbihi, una artista que fusiona els gèneres urbans, flamenc i reggaeton a més a més de fer servir diverses llengües reflecteixen la seva herència marroquina en la seva música.
2. Atyat, una jove amb molta potència vocal que ha passat per grans escenaris del teatre musical. Les seves arrels també estan molts presents en la seva música -la seva mare és cordovesa i el ser pare egipci-. Ha col·laborat amb artistes com Dellacruz, que va passar pel Benidorm Fest en la seva tercera edició.
3. Dani J, un artista identificat per la bachata, però que ha fusionat el gènere amb altres estils com pop, flamenc o trap. L’any 2022 va fundar el seu propi segell discogràfic i des de l’any 2014 ha portat la seva música per més de 30 països.
4. El duet Dora & Marlon Collins. Aquesta parella artística té un cert vincle amb el món musical. Dora és filla de la model Bimba Bosé i el músic Diego Postigo. Des de ben petita ha estat envoltada per la música i amb 15 anys va publicar el seu primer single. Aquest any la podrem sentir en un tema amb el seu pare que posa la banda sonora al documental David Delfín. Muestra tu herida. Al seu costat estarà Marlon Collins, un jove de 26 anys amb experiència en art dramàtic i teatre.
5. Funambulista. Fa anys que Diego Cantero està al capdavant d’aquest projecte musical. Temes seus com Quiero que vuelvas han format part de les llistes d’èxits i és un dels referents del pop espanyol. D’altra banda, ha col·laborat amb artistes com Raphael, Malú o Edurne.
6. Greg Taro és cantant i compositor i va fundar el grup musical Urban Lights amb el seu germà, el també cantant Álvaro Soler. Després de separar el grup, va decidir formar-se en solitari i traslladar-se a Berlín per fer realitat el seu somni musical. Ha col·laborat amb el DJ Martin Garrix i l’any passat va publicar el tema Exótica amb el DJ Gabry Ponte, representant de San Marino a Eurovisió.
7. Izan Llunas, un jove de 21 anys que de jove va interpretar el paper de Luis Miguel a la sèrie de l’artista mexicà. El seu avi Dyango va guanyar el Festival de Benidorm l’any 1976 i el seu pare Marcos Llunas va quedar sisè a Eurovisió l’any 1997.
8. Kenneth, artista amb arrels de Veneçuela i que va ser finalista de La Voz Kids España quan tenia 11 anys. La seva música es mou entre l’afrobeat, el R&B, la música urbana i l’electrònica.
9. KITAI, una banda de rock formada per Kenya Saiz, Deivhook, Fabio i Edu. Fa 10 anys que van formar el grup i han publicat quatre àlbums d’estudi. L’últim, aquest mes d’octubre sota el nom No somos tu p*** banda de pop. A més a més, han col·laborat amb artistes com Varry Braba o Miss Caffeina.
10. KU Minerva, tot i que el seu nom real és Minerva Pérez, és una artista catalana que va saltar a la fama l’any 1995 per la cançó Llorando por ti. Ha publicat quatre àlbums d’estudi i l’any 2023 va intentar formar part del Benidorm Fest amb el tema Más, tot i que no va aconseguir que la seleccionessin llavors.
11. Luna Ki torna al Benidorm Fest. Quatre anys després de la seva primera participació, l’artista catalana buscarà aconseguir la victòria al festival. Una setmana abans de començar el festival va decidir retirar-se del certament l’any 2022 per una de les normes en què s’impossibilita l’ús de l’autotune durant les actuacions. Ara, amb una nova etapa creativa, intentarà sorprendre el públic.
12. María León i Julia Medina formen un dels duets més curiosos de l’edició. L’actriu s’uneix a l’exconcursant d’Operación Triunfo 2018 en una parella artística carregada de carisma i emoció.
13. Álvaro Mayo, tot i que conegut artísticament com a MAYO buscarà sort en un altre talent musical. Després de sortir de l’Acadèmia d’Operación Triunfo l’any 2023 i ara, el sevillà està construint la seva carrera després de publicar el seu primer àlbum d’estudi, MAYO SEASON.
14. Mikel Herzog Jr. seguirà les passes del seu pare Mikel Herzog que va representar Espanya a Eurovisió l’any 1998. El jove català ha participat en obres de teatre i aquest 2025 ha demostrat un molt bon nivell al programa Tu cara me suena. Una de les seves actuacions més destacada va ser amb Nina, interpretant el tema Nacida para amar.
15. Miranda!&bailamamá, una col·laboració explosiva i multifronteres. Miranda!, icona del pop tant a Llatinoamèrica com a Espanya s’uneix a bailamamá, el nou projecte d’Óscar Ferrer, vocalista de Varry Brava que va passar per Benidorm Fest l’any 2023.
16. Rosalinda Galán fusiona l’electrònica i les arrels folklòriques situant-se com una de les noves veus de la copla contemporània. La seva fusió musical l’ha convertit en una de les reivindicadores del folckore espanyol amb una mirada actualitzada.
17. The Quinquis, una banda formada per Marcos Miranda, Reys i Maxi que vol recuperar el “so quinqui” dels anys 70. La seva música fusiona l’electrònica, el funk i els beats del segle XXI i ha col·laborat amb veus de diversos gèneres.
18. Tony Grox & LUCYCALYS tanquen la llista de participants amb una proposta que fusiona les seves arrels flamenques amb la música electrònica. Tony Grox ha treballat aquest gènere musical amb tocs més moderns i ha col·laborat amb artistes com Teo Lucadamo o Jedet. Per la seva banda, LUCYCALYS barreja el pop amb el flamenc modern, a més a més d’haver-se format en Teatre Musical.
Tot plegat, un munt de propostes i perfils diversos que intentaran fer-se amb el micròfon del Benidorm Fest el pròxim mes de febrer.