El Benidorm Fest comença el compte enrere. Tot i que la decisió que ha pres RTVE respecte a Eurovisió és molt clar, el concurs que servia com a preselecció del candidat espanyol per al festival europeu de la cançó continuarà endavant. Espanya no participarà enguany a Eurovisió després que la UER (Unió Europea de Radiofusió) ratifiqués la participació d’Israel en el certamen. RTVE va aplicar les seves condicions i, per tant, després de moltíssims anys, no hi haurà representant espanyol i la cadena publica espanyola tampoc emetrà les semifinals ni la final.
Com a resultat, en quin lloc quedava el Benidorm Fest? RTVE va recuperar un festival històric per convertir-lo en la plataforma per escollir representant i obrir aquesta decisió al públic de manera que poguessin donar veu a artistes i propostes molt diverses. Enguany, però, el compromís amb el festival celebrat a la ciutat alacantina continuarà endavant amb una intenció de convertir-ho en un bon show musical que porta moltes novetats. El Benidorm Fest se celebrarà del 10 al 14 de febrer de 2026 i per anar escalfant motors ja es poden sentir les 18 propostes que presenten els artistes seleccionats per RTVE.
Així sonen totes les cançons del Benidorm Fest 2026
Tony Grox & LUCYCALYS aposten per la cançó Te amaré, una fusió de tecno amb flamenc que posarà el públic de Benidorm a ballar el pròxim mes de febrer.
"Quiero que sepa que yo te amaré"
Así suena "T AMARÉ", de Tony Grox & LUCYCALYS
The Quinquis és un trio musical que amb Tú No Me Quieres, fusionarà unes veus trencades i flamenques amb una base molt moguda i ballable.
"Tú solo quieres una cosa de mí, pero no me quieres"
pero no me quieres” 💔🎵
The Quinquis estará en el #BenidormFest2026 con "Tú No Me Quieres".
Rosalinda Galán posarà una bona dosi de flamenc, potència vocal i molt folklore a l’escenari amb Mataora. Una cançó que recorda subtilment una copla andalusa.
"Yo te miro y te hago de piedra Yo soy la Carmen la mataora"
Yo soy la Carmen la mataora” 💃🗡️
Así suena "Mataora", de Rosalinda Galán
Miranda! & bailamamá porten el bon rotllo amb Despierto Amándote, tot i ser una proposta més aviat curiosa per les segones veus que incorporen durant la tornada.
"Despierto amándote en lo profundo"
Miranda! & bailamamá se presentan al #BenidormFest2026 con el tema "Despierto Amándote".
Mikel Herzog Jr. arriba al Benidorm Fest després de ser una de les sorpreses de l’última edició de Tu cara me suena. Enguany no tindrà l’oportunitat de repetir la fita del seu pare, que va representar Espanya a Eurovisió. En tot cas, es presenta amb el tema Mi Mitad, una cançó potent i exigent vocalment.
"Peleando con mi otra mitad y en medio yo"
y en medio yo” ❤️🩹😢
Mikel Herzog Jr. estará en el #BenidormFest2026 con "Mi Mitad".
Álvaro Mayo, tot i que és conegut artísticament com a MAYO, es presenta al Benidorm Fest després de passar per Operación Triunfo 2023. El seu tema, Tócame, és molt similar a la música que ha produït fora de l’Acadèmia, amb sons tecno molt ballables.
"Tócame para sentir que esto sí es real"
MAYO cantará "Tócame" en el #BenidormFest2026
¡Así suena!#ElFestivalQueQuieres ✨ #BenidormFest https://t.co/DDpeqd8Tyc pic.twitter.com/UIzPbbuMdr
Una altra exconcursant d’OT també es presenta al Benidorm Fest fent tàndem amb María León. Es tracta de Julia Medina, de l’edició de l’any 2018 que porta el tema amb l’artista mexicana Las Damas y el Vagabundo.
"Él perdió dos reinas y acabó la jugada"
Así suena "Las Damas y el Vagabundo" de María León ft. Julia Medina.
Luna Ki torna al Benidorm Fest després de retirar la seva candidatura l’any 2022. La proposta que portava llavors estava plena de recursos vocals com l’autotune, una peça que no s’accepta dins la normativa d’Eurovisió i que la van portar a deixar el seu lloc abans de les semifinals del concurs. Enguany porta una altra proposta molt curiosa amb el tema Bomba de amor.
"Que me quieras es una bomba de amor"
Así suena "Bomba de amor" de Luna Ki, el tema con el que se presenta al #BenidormFest2026
KU Minerva defensarà el tema No Volveré a Llorar. Sons de tecno-pop que recorden l’època dels 2000 i que fan pensar en els temes que ens han deixat grups com Sonia y Selena.
"Yo te juro que no volveré a llorar"
KU Minerva estará en el #BenidormFest2026 con "No Volveré a Llorar".
El grup KITAI aposta per un tema que parteix d’una experiència personal. El Amor Te Da Miedo parla d’una relació entre dues persones en què cap dels dos s’atreveix a fer el pas que tant desitgen.
"Llevo un tiempo jugando a tu juego, pero yo no me canso y a ti el amor te da miedo"
pero yo no me canso y a ti el amor te da miedo” ✨❤️
KITAI se subirá al escenario del #BenidormFest2026 con "El Amor Te Da Miedo".
El punt urbà i discotequer el posa Kenneth amb la cançó Los Ojos No Mienten que pot guanyar moltíssim amb una posada en escena que jugui amb les llums i una bona coreografia.
"Y aunque pase el tiempo seguiré tanto aquí, esperando en el lugar de siempre"
esperando en el lugar de siempre” ❤️🩹✨
Kenneth estará en el #BenidormFest2026 con "Los Ojos No Mienten".
Izan Llunas es presenta al Benidorm Fest amb ¿Qué vas a hacer?. El jove artista va ser el protagonista de la sèrie sobre Luis Miguel a Netflix i ara aposta per un tema pop romàntic.
"Verte una y otra vez hasta el amanecer"
Izan Llunas se presenta al #BenidormFest2026 con "¿Qué vas a hacer?"
En la mateixa línia es troba la cançó Velita de Greg Taro. Es cantant, compositor i després de passar la seva infància al Japó, va fundar el grup musical Urban Light amb el seu germà, Álvaro Soler.
"Me electrocuté, corriendo a mil por hora por tu piel"
"Velita" es la canción de Greg Taro para el #BenidormFest2026
Funambulista és un dels grans noms de la música indie-rock espanyola i enguany porta un tema potent i amb un títol molt directe. SOBRAN GILIPO**AS és la seva cançó pel Benidorm Fest 2026.
"Sobran gilipo**as y me faltas tú"
"SOBRAN GILIPO**AS" es la canción de Funambulista para el #BenidormFest2026
Dora & Marlon Collins tenen un dels temes més complicats de classificar. Rakata combina sons de balada, cúmbia, reggaeton i sons electrònics en una mena de conversa entre els dos artistes.
"Sácate a pasear a este gatito sabes que tú eres mi favorito"
sabes que tú eres mi favorito” 🐱😏
Dora & Marlon Collins se presentan al #BenidormFest2026 con "Rakata".
No hi pot faltar mai una bona dosi de bachata al Benidorm Fest, en aquest cas és la cançó Bailándote de Dani J, per poder moure els malucs una bona estona.
"Bailándote se para el tiempo, bailándote me vuelvo eterno"
bailándote me vuelvo eterno” 🕺💖
"Bailándote" es el tema de Dani J para el #BenidormFest2026
¡Así suena! #ElFestivalQueQuieres ✨ #BenidormFest https://t.co/gKfIE9KDs5 pic.twitter.com/8EDJnTAx18
Atyat expressa a través del tema Dopamina les sensacions que hi ha quan t’enamores d’una persona. Amor, eufòria i desig d’estil reggaeton i pop.
"Tú me debes algo y lo sabes"
"Dopamina" es la canción con la que Atyat participa en el #BenidormFest2026
¡Así suena! #ElFestivalQueQuieres #BenidormFesthttps://t.co/OEMBboXkSi pic.twitter.com/ZQxYa7GH38
L’última proposta la porta ASHA, una jove artista que defensa una cançó que, tot i tenir un ritme mogut, parla d’una ruptura amorosa a Turista.
"Me dejaste bien triste como una turista".
Así suena "Turista", el tema de ASHA para el #BenidormFest2026
Ordre d’actuacions, semifinals i totes les novetats
Justament el dia que sortien a la llum les 18 propostes musicals dels candidats, RTVE també ha explicat quin serà l’ordre d’actuacions de la primera i la segona semifinal. El dia 10 de febrer actuaran Dora & Marlon Collins, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr. i Tony Grox & LUCYCALYS. Pel que fa a la segona seminfinal del dia 12 de febrer hi haurà les seguents actuacions: ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, KU Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán iThe Quinquis
En la PRIMERA SEMIFINAL del #BenidormFest2026 estarán:
Dora & Marlon Collins
Greg Taro
Izan Llunas
Kenneth
KITAI
Luna Ki
María León ft. Julia Medina
Mikel Herzog Jr.
Tony Grox & LUCYCALYS
En la SEGUNDA SEMIFINAL del #BenidormFest2026 estarán:
ASHA
Atyat
Dani J
Funambulista
KU Minerva
MAYO
Miranda! & bailamamá
Rosalinda Galán
The Quinquis
Entre les novetats per a la pròxima edició, hi haurà una picada d’ullet als inicis del Festival Internacional de la Cançó de Benidorm, amb l’entrega del guardó de la Sireneta d’Or, una insígnia per commemorar el cinquè any del festival que organitza RTVE. Pel que fa al premi, hi haurà una dotació econòmica de 100.000 euros per als intèrprets guanyadors i 50.000 per als compositors del tema.
A més a més, s’aposta per la producció musical com mai amb un acord amb Spotify Espanya. El guanyador, que pot ser independent del guanyador del festival, serà escollit per un grup d’experts musicals de Spotify per gravar en exclusiva un Spotify single a l’estudi de la companyia. Les sorpreses no s’acaben aquí perquè Televisa Univisión donarà suport a un dels artistes pertinents per viatjar a Miami i poder gravar un single amb algun dels productes musicals amb més reconeixement de la indústria musical llatina.
Novetats per a les gales
També hi haurà canvis respecte a les posades en escena amb dues opcions per als artistes. El mode in-house serà dirigit per l’equip artístic de RTVE amb Sergio Jaén al capdavant i permetrà que els candidats puguin crear la seva proposta amb l’equip de la corporació. Això sí, es manté el mode out-house per aquells que vulguin portar la seva proposta amb el seu propi equip creatiu. Per primer cop hi haurà assajos generals oberts al públic que es podran veure els dies abans de cada gala. Tot plegat, una aposta molt forta per convertir aquest festival en un format més enllà de la preselecció espanyola per a Eurovisió.