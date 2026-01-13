Jesús Vázquez presentarà el Benidorm Fest d’enguany, una notícia bomba que deixava implícita la seva sorprenent marxa de Telecinco després de més de 25 anys a la cadena. L’hem vist al capdavant d’alguns dels seus programes més importants, però no ha dubtat a deixar-ho tot enrere i s’ha sincerat al respecte en una entrevista plena de titulars impactants. L’ha concedit al programa de Samanta Villar a Ràdio 4, en la qual ha deixat tothom parat per les confessions tan impactants que ha deixat anar.
“Em sentia infravalorat i poc usat. Tenia un contracte en exclusiva fins al juny de l’any passat i m’he estat mesos sense fer res. No entenia per què, la veritat“, ha lamentat en antena. El presentador gallec assegura sempre estava “a disposició“, però que l’han tingut molts mesos sense fer res: “Sempre m’estava aturant entre una cosa i l’altra. Jo els deia que volia que em fessin serviu i m’espremessin perquè volia treballar…”, etziba.
La cosa és que aquesta relació s’ha acabat i encara no entén per què: “Aquesta etapa ha acabat per algun motiu que s’escapa del meu enteniment perquè, insisteixo, jo sempre vaig estar a disposició i mai no he dit que no a cap projecte“. Sí que és cert que va ser ell qui va despenjar el telèfon per dir que no volia continuar així: “Vaig trucar a TVE i va anar tot com la seda des del principi. Tot va ser alegria, estima i ganes de fer coses junts”.
Crítiques contundents de Jesús Vázquez contra Telecinco
Jesús Vázquez carrega contra Telecinco sense massa miraments: “Sembla que han perdut una mica el rumb, però Mediaset sempre serà casa meva d’alguna manera“. I és que no ha desaprofitat l’ocasió i ha ficat el dit a la ferida: “Els números canten cada matí, haurien de plantejar-se com començar a remuntar el problema que tenen ara mateix perquè és greu“.
A la presentació del Benidorm Fest, el Jesús Vázquez va deixar clar que sentia que era “el moment” de fer un canvi professional: “Després de tants anys estant al mateix lloc… Tinc 60 anys i no volia retirar-me sense provar la televisió pública, que tampoc no estaré fins als 90 anys treballant”.
Per què creu que el programa matinal de Telecinco amb Ana Rosa fa menys audiència? La seva opinió no és de nyigui-nyogui: “M’agrada que la televisió de tots serveixi per donar informació veraç i que, després, cadascú ens formem la nostra opinió. No necessito que ningú em sermonegi ni em digui què he de pensar“. Sembla que Jesús Vázquez no ocultarà el que pensa, ara que no està lligat a la cadena privada.