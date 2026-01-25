Jesús Vázquez ha fitxat per TVE, que deu haver-li fet una oferta molt sucosa per haver-lo convençut per deixar Telecinco després de dues dècades treballant-hi. El presentador gallec ha arribat a fer molts diners com un dels presentadors amb més caixet del país, el que l’ha ajudat a construir-se un imperi immobiliari importantíssim. Ara bé, ell mateix ha reconegut que ha estat el marit qui l’ha sabut orientar a l’hora de fer inversions.
A l’entrevista que ha concedit recentment a La Revuelta, de fet, ha dit que no té ni idea de quants diners té perquè els té tots repartits. I ara, el mitjà digital Vanitatis publica una informació sobre el tema que dona credibilitat a aquesta afirmació perquè asseguren que el seu imperi immobiliari consta de més de 20 propietats i diversos negocis.
El presentador hauria creat tota una estructura financera a través de tres societats, pel que es veu, unes empreses que van arribar a sumar en el seu moment més d’onze milions d’euros en actius distribuïts en 20 immobles que han comprat, venut, llogat o reformat.
Quants pisos té Jesús Vázquez? Tot un imperi amb el seu marit
L’any passat, però, va desaparèixer una de les empreses i la segona va transferir tots els fons a la tercera de les societats que administren al 50% i que està valorada en gairebé 8 milions d’euros. Se sap que tenen pisos al passeig de Gràcia i al barri de Salamanca de Madrid, així que escullen les millors zones d’ambdues ciutats.
Entre les últimes adquisicions que han fet? Per exemple, un pis de 150 metres quadrats i 1,4 milions d’euros que està ubicat en un edifici emblemàtic de la plaça d’Espanya de Madrid. Segons la informació a la qual han tingut accés, l’han adquirit gràcies a l’ampliació de capital que van fer en l’empresa que tenen dedicada al lloguer de pisos, així que aquest serà el destí d’aquest immoble.
El matrimoni té diverses cases, però la residència habitual han confessat que es troba en una exclusiva urbanització madrilenya. Es tracta d’un xalet de 343 m² i 500 m² més de parcel·la, així que deu costar uns quants milions. Treballar a televisió ja se sap que és molt inestable, però certament aquest presentador ha sabut invertir bé i continua fent-se d’or.