Jesús Vázquez ha tornat a televisió gràcies a Telecinco, que ha confiat en ell i en un dels programes més exitosos que ha presentat al llarg de la seva carrera. Amb una crisi d’audiència important, la cadena decidia recuperar Allá Tú i la seva cara visible. El programa de les capses està entretenint els teleespectadors de diumenge i, alhora, ha permès que el gallec torni a treballar després d’un temps sense saber-se res d’ell.

En les entrevistes de promoció que ha concedit ha reconegut que travessava un moment “complicat” abans de rebre aquesta trucada, la que li confirmava que tornava a tenir feina. Ara, en una conversa amb la revista Lecturas, Vázquez va més enllà i assegura que estava “molt perdut” i que no sabia “quin camí emprendre”.

“Tots tenim moments en els quals no trobes el format que t’encaixa i jo he tingut moments molt complicats en la meva carrera. Abans de fer aquest programa, no sabia cap a on tirar ni què fer. Tenia clar que no volia fer un altre talent show perquè els últims que havia fet ja no m’il·lusionaven molt, els feia una mica per ofici perquè és la meva feina i tinc un contracte. Sempre soc d’aquells que diuen que si perds la il·lusió pel que fas és millor marxar. Jo estimo la televisió i he tingut la paciència d’esperar el que fes falta fins que arribés el format que em vingués de gust”, ha dit.

Jesús Vázquez ha estat molt malament | Telecinco

Jesús Vázquez, de vacances a Escòcia per desconnectar

El presentador ha marxat de vacances amb el seu marit mentre s’emet aquesta segona vida d’Allá Tú. El destí escollit? Escòcia, indret en el qual assegura que mai no havia estat. Està publicant un munt de fotografies de paisatges i racons turístics, de la mateixa manera que també ha aprofitat per agrair al marit que continuï il·lusionat de voler voltar el món amb ell: “Escòcia, per fi! Un altre dels nostres destins pendents, un altre somni fet realitat. I, com sempre, gràcies a tu i a les teves infinites ganes de continuar coneixent junts aquest món meravellós. Gràcies per empènyer-me sempre, per la teva curiositat infatigable, per la il·lusió amb la qual planeges cada detall, per com t’ho treballes… Recórrer el món al teu costat és sempre una experiència única, màgica, divertida, inoblidable. Per això, amor meu, gràcies!”.

Un presentador que torna a somriure de la mà del seu marit i també d’una cadena que confia en ell any rere any.