Shakira i un jugador de bàsquet famós, nova parella sorpresa?

Shakira podria tenir nova parella. Des que es va separar de Gerard Piqué li han atribuït diverses relacions, totes amb famosos d’àmbits tan diferents com Lewis Hamilton o Tom Cruise. Doncs bé, la premsa nord-americana acaba de relacionar-la amb una altra estrella que tampoc no és ni pilot de Fórmula 1 ni actor. En aquesta ocasió, creuen que podria haver iniciat una aventura amb Jimmy Butler. Es tracta d’una estrella del bàsquet, jugador de l’equip Miami Heat, de 13 anys menys que ella.

La cantant ha tornat a Barcelona per recollir els fills després d’uns dies amb Gerard Piqué i ha aprofitat per reunir-se amb els seus advocats. Ha arribat molt contenta i des de Socialité diuen que ho està perquè hauria aprofitat el temps en el viatge a Londres: “Va ballar, va anar a veure el tenis i ha quedat amb Hamilton. El gran descobriment és que el pilot només és un bon amic, ja que s’ha descobert un altre amic especial con derecho a roce“.

Shakira ha publicat un parell de missatges en el seu perfil d’Instagram per animar l’equip i, a més a més, se l’ha vist a la grada mentre jugava precisament Jimmy Butler. No és que sigui fanàtica d’aquesta equipació, sinó que podria haver-hi alguna cosa més que amistat amb ell. Diversos testimonis asseguren, de fet, que els haurien vist junts fora de la pista “un parell de vegades” i que la diferència d’edat “no és important per a ella“.

“Aquesta vegada és el jugador de bàsquet, amb qui han sopat dimecres a la nit en un restaurant de Londres. Els han vist a gust a dins del local i aquesta no seria l’única vegada en què s’han vist, ja que diuen que s’han vist un parell de vegades més. Encara és aviat per poder dir si la relació té potencial a llarg termini. Jimmy és 13 anys menor que ella, però la fa somriure i ella és feliç quan passa temps amb ell“, arriben a assegurar.

S’haurien conegut a Miami i se segueixen mútuament a Instagram, però de moment cap dels dos no ha confirmat aquesta hipotètica aventura amorosa. Caldrà esperar per saber si es tracta d’una relació amb futur o si simplement és un amic més de la cantant.