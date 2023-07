Cristina Pedroche reflexiona sobre el naixement de la primera filla

Cristina Pedroche i David Muñoz han donat la benvinguda a la seva primera filla en comú aquest cap de setmana, una nena per a qui han escollit un nom tan català com ho és Laia. De l’anunci del seu naixement, molts han aplaudit a més a més que hagin optat per col·locar el cognom de la presentadora en primer lloc. El part ha anat bé i totes dues estan perfectament, tal com han anunciat, per la qual cosa ja els han donat l’alta i han arribat a casa fa poques hores.

En arribar-hi, l’estrella de Zapeando ha compartit fotografies dels primers regalets que els han fet entre els quals destaquen globus, una nina i un munt de rams de flors per a la nova mare. També ha volgut agrair la feina i l’ajuda de tot l’equip mèdic que l’ha atès durant el part: “Quina sort que hem tingut, des del principi has estat meravellosa i ens has acompanyat de la mà en tot aquest viatge increïble. Gràcies per ser tan generosa amb nosaltres i amb Laia. No conec moltes matrones, però estic segur que és impossible que n’hi hagi cap millor en tot el món. Gràcies per ensenyar-nos tant i d’una manera tan fàcil. Gràcies per acompanyar-nos en l’experiència més maca de la nostra vida. Us estarem eternament agraïts”, han escrit en un parell de missatges els pares primerencs.

La presentadora, agraïda amb l’hospital | Instagram

Cristina Pedroche parla de les primeres hores amb la seva filla Laia

A més a més, Cristina Pedroche s’ha sincerat amb els seus seguidors i ha compartit la primera reflexió ara que té la filla en braços: “Ja a casa amb Laia. Estic en un núvol d’amor. Sabia que l’estimava, però en veure-li la careta em sento molt sobrepassada per totes les coses tan precioses que em neixen cap a ella. Només vull estimar-la, cuidar-la i protegir-la”.

Cristina Pedroche reflexiona sobre el naixement de la filla | Instagram

“Quan neix un bebè també neix una mare, per la qual cosa m’estic coneixent en aquesta nova versió millorada i tan sensible. Us demano una mica de paciència, ho estic assimilant tot. Però sí que us puc avançar que tot el que em vaig imaginar s’ha quedat molt curt; tant el procés d’acompanyar la meva filla a néixer i les seves primeres hores de vida. Ha estat i està sent l’experiència més brutal, màgica i real de la meva vida. Repeteixo, estic en un núvol d’amor. Gràcies per tota l’estima, ens arriba al cor”, ha afegit.

Cristina Pedroche mostra els primers regals de la filla | Instagram

Molts han felicitat la parella pel naixement de la filla | Instagram

Ara comença una nova vida per al matrimoni, que ja té a casa la seva primera filla en comú. En la primera fotografia que han compartit d’ella, només se li veu la mà. Si mostraran la cara o preferiran protegir la seva identitat, encara no ho han dit.