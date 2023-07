Lara i Hugo de La isla de las tentaciones acaben d’anunciar que esperen el seu primer fill. La parella va ser de les poques que van mantenir-se fidels i que van voler apostar per la seva relació en aquella edició, fins al punt que es van prometre poc després d’acabar l’experiència televisiva de Telecinco. La boda no havia arribat encara perquè havien decidit centrar-se en la feina, un enllaç que torna a posposar-se per aquest embaràs.

La família dels gallecs augmentarà en els pròxims mesos, tal com han anunciat en un post d’Instagram que s’ha omplert ràpidament de likes i missatges de felicitació. Els fans del programa s’han alegrat moltíssim, ja que es tracta d’una de les parelles que més sincers i transparents han estat.

Continuen vivint a Galícia amb les dues gosses, amb les qui han fet la sessió de fotos de l’anunci de l’embaràs: “Augmentem la família. Nala i Roma es converteixen en germans grans i nosaltres estem feliços d’explicar-vos-ho per fi. Desitjant que arribi el dia de conèixer-lo o conèixer-la“. Encara no saben el sexe o, si més no, no han volgut compartir aquesta informació.

En les imatges que han publicat se’ls veu abraçats, amb l’ecografia a la mà i amb les dues gosses al costat del predictor.

Hugo i Lara han estat centrats en créixer professionalment aquests darrers mesos. Ell, per exemple, ha escrit un llibre sobre totes les experiències que ha viscut en la seva caravana. La gallega, mentrestant, aprofita per guanyar més seguidors com a influencer i promociona la marca de roba que han creat.