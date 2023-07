El fenomen Ràdio Vilablareix: xifres rècord per a una emissora local

Ràdio Vilablareix s’ha convertit en un fenomen digne d’estudi. En poc temps, aquesta ha aconseguit convertir-se en l’emissora local amb més seguidors a la xarxa tot superant per molt, fins i tot, a alguns programes de Catalunya Ràdio i RAC1. Sembla difícil de creure que més de 40.000 persones estiguin pendents de tot el que fa una ràdio d’un municipi als afores de Girona amb poc més de 3.500 habitants. Fins fa res, pocs el situaven al mapa. En canvi, ara són molts els qui visiten aquesta localitat i els qui reconeixen haver-ne sentit a parlar. I com s’explica això? La fórmula del seu èxit radica en la perseverança, unes entrevistes presencials molt potents i una aposta ferma per la música en català.

Darrere d’aquest increment de repercussió tan bèstia hi ha un personatge que n’ha esdevingut cabdal. Didac Romagós és el coordinador de Ràdio Vilablareix des de fa deu anys i l’únic treballador en plantilla. El locutor tenia clar que la ràdio aconseguiria ser reconeguda i vaja si ho ha fet. Les xifres parlen per si soles, tenint en compte que actualment doblen el nombre de seguidors de Ràdio Sabadell, per exemple, la segona en aquest rànquing d’emissores locals.

En unes declaracions a El Món, reconeix que l’augment de seguidors a Twitter ha estat progressiu. Es considera “molt insistent”, fins al punt que es posa la medalla d’haver tingut al seu estudi personalitats, famosos, cantants i “pràcticament tothom amb pes en el món de la cultura”. Si han arribat fins aquí sap que és gràcies als convidats i contactes que ha anat fent, personatges com Quim Masferrer o Toni Albà que han promocionat els seus continguts a través dels seus perfils personals. A més a més, fan servir els sortejos per cridar l’atenció dels oients que comencen a seguir-los a canvi de poder guanyar alguna entrada dels músics que entrevista o algun llibre dels escriptors que el visiten.

Didac Romagós és l’únic treballador en plantilla de Ràdio Vilablareix

Ràdio Vilablareix, l’única amb el 100% de la seva música en català

La gent respon i això és, segons el seu coordinador, en agraïment a haver volgut fer una aposta ferma per la música catalana. Aquesta és l’única ràdio que només emet cançons en la nostra llengua, exclusivament peces d’artistes de Catalunya, el País Valencià i també de les Illes Balears: “Quan ens sintonitzes, sents música dels Països Catalans les 24 hores del dia. Ens hem fet un nom gràcies a això i ara molts cantants novells ens veuen com un punt de partida perquè la seva música comenci a sonar. Tothom el qui canti en català, tard o d’hora acabarà sonant a Ràdio Vilablareix”.

El 80% de la seva programació són aquestes hores i hores de cançons catalanes. El programa més seguit, per això, és l’entrevista diària que emeten de dilluns a divendres de 12 a 13 hores. Tots els personatges han de seure a l’estudi, la condició sine qua non que imposa el seu presentador. En Didac els pressiona per poder oferir entrevistes de primer nivell, totes elles relacionades amb la cultura i la societat catalanes. Aquestes són converses “llargues i reposades” en què es fa èmfasi al producte que promociona el convidat de torn.

Quins famosos han estat entrevistats a Ràdio Vilablareix?

Pels micròfons de Ràdio Vilablareix han passat celebritats de tots els àmbits. Cares molt conegudes de TV3 també han volgut visitar els estudis d’aquesta localitat gironina. Parlem de Marc Ribas, Espertac Peran, Toni Cruanyes, Quim Masferrer, Xavi Coral, Agnès Marquès, Jair Dominguez, Empar Moliner, Marc Clotet, Sílvia Biel, Joan Pera… De la mateixa manera que també ha convençut actors de Com si fos ahir i Merlí. I també a esportistes com el Marc Gasol o diversos jugadors del Girona FC.

Pel que fa a la música, han xerrat amb Txarango, Buhos o Zoo així com “amb el 90% dels músics catalans” i l’Estela o la Lau Gibert d’Eufòria. També han tingut escriptors i guanyadors de premis literaris com Vicenç Villatoro, polítics com Quim Torra o Joaquim Forn i la gran majoria dels actors del Polònia de TV3. El convidat pendent? Pep Guardiola: “L’hem convençut per fer una entrevista telefònica, però vull que sigui presencial. Espero aconseguir-la algun dia”.

Quim Torra, entre els convidats a Ràdio Vilablareix

Amb tots ells ha viscut anècdotes divertides, sobretot quan s’interessen per l’èxit d’aquesta ràdio amb només un treballador: “Sempre em pregunten que quants treballem aquí i els dic el mateix, que només jo i els ordinadors”. Durant unes vacances de turisme rural, recorda que la propietària d’un forn va preguntar-li d’on era i ell va quedar-se parat en sentir que la dona reconeixia el poble: “Em va dir que coneixia Vilablareix gràcies a la ràdio i em vaig quedar de pedra. Em va fer vergonya dir-li que jo era el seu coordinador i li vaig assegurar que li explicaria a ell el que m’havia passat. Ara ve gent a visitar el municipi i això m’omple d’orgull perquè és gràcies a la ràdio”.

Un dels convidats que més el van fer riure va ser l’Esteve Rovira, director de sèries tan exitoses com El cor de la ciutat: “Sempre em donava llargues, però jo li demanava que vingués a l’estudi una vegada i una altra. Finalment, em va dir que ho faria només per aconseguir que el deixés en pau perquè havia estat un pesat. Vaig anunciar que l’entrevista seria en directe i quan ja tenia quatre fans allà, em truca i em diu que encara està sortint de Barcelona i que arribaria tard. Jo estava desesperat i quan estava a punt de dir en antena el que havia passat, em piquen a la porta i era ell. Em va dir que aquella seria la primera putada que em faria. A partir d’aquí m’ha ajudat molt, ja que sempre demana als seus actors que em facin cas i vinguin a veure’m”.

Així treballen en aquesta petita ràdio local | Ràdio Vilablareix

Així és l’estudi de Ràdio Vilablareix

I ara que han arribat als 40.000 seguidors, quin és el seu objectiu? El coordinador de la ràdio no ho té clar: “No em plantejo si seria bo acabar l’any amb 44.000 o amb cap xifra en concret. Només fa quatre dies que hem assolit aquest número i l’única cosa que sé és que anirem pujant i recollint els fruits de la feina ben feta. Ja és increïble per a aquest poble tan petit haver aconseguit una ràdio tan valorada amb els pocs recursos que tenim. El millor és que aconseguim que vingui gent de Barcelona fins aquí, gent que fa més d’una hora de cotxe expressament per venir-nos a veure”.