Ricard Ustrell substituirà Laura Rosel a ‘El matí de Catalunya Ràdio’

Notícia bomba a Catalunya Ràdio. Ricard Ustrell substituirà Laura Rosel al capdavant d’El matí de Catalunya Ràdio la pròxima temporada, el que pocs s’imaginaven. El presentador es queda amb la cadira més desitjada de l’emissora pública, segons ha avançat el Nació Digital i ha confirmat El Món de fonts pròximes al programa, que apartarà l’estrella actual dels matins després de dos anys a primera línia. No s’ha filtrat què farà ella a partir d’ara, que es veurà sense feina de manera sobtada, però sí quins són els motius concrets amb els quals han justificat aquest canvi. Asseguren que la decisió ha estat comunicada aquest dilluns al matí al consell de govern de la CCMA i a la mateixa Rosel i que, amb aquest moviment, l’objectiu és “ser més competitius”.

En la nota de premsa amb què acaben de confirmar el nomenament, l’emissora afirma que Ricard Ustrell dirigirà i editarà el programa a partir del 4 de setembre. I per què? “Respon a la voluntat de la direcció de renovar la graella i donar un nou impuls a l’oferta de continguts de l’emissora pública per fer-la més competitiva”, expliquen des de l’emissora. Han aplaudit que sigui el presentador més jove en assumir aquest repte, un periodista de 32 anys que ajudarà “a aportar talent jove” a l’experiència de l’equip humà de la casa.

“Farem ràdio en moviment, sortint de l’estudi per ser allà on calgui ser, sent flexibles, seguint l’actualitat i els interessos de cada territori“, ha destacat Ricard Ustrell en aquest comunicat, en el qual afegeix que volen que el programa sigui “original” i que tingui “una marcada aposta digital”, així com que cada matí passin “coses diferents”.

Sembla que Ricard Ustrell presentaria el programa de dilluns a dijous, mentre que els divendres seria el seu segon qui en portaria les regnes. Encara no s’ha confirmat el nom d’aquesta altra persona, però segurament deuen estar a punt de poder anunciar el fitxatge en qüestió. Podria ser de la casa o bé formar part de la productora del nou presentador, fins ara encara no han volgut dir res al respecte.

Des de la Direcció de Catalunya Ràdio han agraït a Laura Rosel “la professionalitat demostrada” aquestes darreres tres temporades.

Laura Rosel es queda sense la feina a El matí de Catalunya Ràdio

Ricard Ustrell compaginarà la feina a El matí de Catalunya Ràdio amb Col·lapse

I què passarà amb Col·lapse, el programa que dirigeix el de Sabadell els dissabtes a la nit a TV3? Doncs bé, la idea inicial és que pugui compaginar totes dues feines i és per això que descansarà els divendres a Catalunya Ràdio. D’aquesta manera, la CCMA confirmaria que la seva aposta per la productora Manchester, de la propietat d’Ustrell, és ben ferma amb tres grans projectes alhora (si sumem el Planta Baixa).

De moment no s’han donat més detalls d’aquest ball de cadires, així que caldrà esperar per conèixer l’opinió dels dos protagonistes i el perquè d’aquesta decisió. Si ha tingut a veure amb la pèrdua de la batalla d’audiència amb Jordi Basté o no encara és aviat per saber-ho.

Ricard Ustrell es quedarà amb una cadira privilegiada de Catalunya Ràdio | TV3

Ricard Ustrell mai no ha amagat la seva passió per la ràdio i, de fet, actualment col·labora amb l’emissora en diversos espais. Fins al 2018 va estar al capdavant d’El Suplement els caps de setmana, així que té molta experiència i sap com és la feina i el dia a dia en aquest terreny.