Mònica Terribas, emocionada en el retorn a Catalunya Ràdio

Mònica Terribas ha tornat a Catalunya Ràdio per celebrar el seu 40è aniversari. L’emissora pública ha reunit algunes de les seves estrelles més icòniques en una emissió especial que tot just ha començat. La primera en agafar les regnes del micròfon ha estat la icònica periodista que va estar al capdavant d’El matí de Catalunya Ràdio durant set anys. En el seu retorn a l’estudi, s’ha mostrat il·lusionada i ha volgut aplaudir la que va ser casa seva amb unes paraules molt sentides. Ha agradat molt tornar a sentir allò de “Bon dia, desperta Catalunya, som a El matí de Catalunya Ràdio” en boca seva.

“Avui celebrem el 40è aniversari i el meu agraïment a la direcció, que ens ha volgut convidar en aquest aniversari, i a Laura Rosel, per la generositat d’obrir-nos les portes. D’aquí a uns minuts tornarem a fer la ruta informativa amb què ens vam despertar durant set anys. Aquesta hora sentireu les notícies d’aquell 20 de juny del 1983 i comprovareu que, en qüestions fonamentals, som allà mateix”, ha explicat.

Terribas considera que necessitem un racó de pensar en aquest país i agraeix que l’emissora pugui ser-ne un: “El sentit de la vida és el fil de continuïtat que teixim entre totes les persones, res més; tot té sentit quan hem sabut col·laborar per construir eines que ens enforteixen. Tot el que no camina en aquesta direcció, s’estimba en el barranc dels egocentrismes de curta durada. Avui, 40 anys després, Catalunya Ràdio és l’expressió potent d’un dels fils de continuïtat d’aquest país i deixa els principis, els valors i el caràcter que es construeixen amb la suma dels talents que a l’altra banda del vidre, tot muntant i produint escampats al llarg del territori, han contribuït a fer-ho”.

Pep Guardiola, el convidat estrella del retorn de Mònica Terribas

“El dia que vaig tancar la meva etapa de set anys al capdavant d’El matí de Catalunya Ràdio, recordava que des del 1988 que vaig començar a col·laborar a TV3, fins que vaig decidir marxar el 2020 de Catalunya Ràdio, he pogut veure aquests mitjans excel·lir en tots els àmbits. Malgrat els assenyalaments i els intents d’apropiació, els he sentit des de baix compromesos, imaginatius i rebels. Un desig d’aniversari, que d’aquí a 40 anys qui sigui qui porti El matí de Catalunya Ràdio a les set del matí, per la finestra que sigui, intel·ligent o no, que pugui continuar dient el mateix perquè voldrà dir que el fil de continuïtat ha sabut mantenir el sentit i el propòsit: lluitar per la llibertat i les llibertats de la gent d’aquest país vinguda d’on sigui en tots els sentits possibles. Des d’ara i fins a les vuit som amb nosaltres perquè passi el que passi, volem que aquest sigui un bon dia”, ha prosseguit en el seu retorn.

Pep Guardiola ha estat el convidat estrella d’aquesta hora en què ella ha tingut el micròfon principal. Han repassat la seva trajectòria des de ben petit i s’ha mostrat molt agraït d’haver pogut col·laborar en un dia tan especial per a l’emissora. En acabar aquest pas per l’estudi, Mònica Terribas ha donat pas a Antoni Bassas: “Avui estem celebrant un principi, però aquest mot és polisèmic. No trair els principis i mantenir la dignitat és l’únic que ens permet alçar el cap i continuar caminant on sigui i com sigui. Un honor haver presidit l’antena, companys i amics de professió, a qui admiro i de qui he après. Ara, Antoni Bassas, després Josep Cuní i tants d’altres. A reveure“.