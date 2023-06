Emissió especial a Catalunya Ràdio amb les seves estrelles més icòniques

Catalunya Ràdio emetrà una programació especial aquest dimarts per celebrar el seu 40è aniversari. Per tal de commemorar una data mot important per a l’emissora pública, reuniran seixanta veus que han passat pels seus micròfons al llarg de la seva història. La idea és que tornin als estudis que ara ocupen els seus substituts, tota una graella modificada emetran en una “gran festa al carrer” que tindrà lloc davant del centre de Catalunya Ràdio en un escenari preparat per a l’ocasió.

Han anunciat quines seran les veus històriques que tornaran a sentir-se a Catalunya Ràdio excepcionalment: Josep Cuní, Mònica Terribas, Antoni Bassas, Miquel Calçada, Xavier Graset, Manel Fuentes, Toni Clapés -en antena conjunta amb RAC1-, Jordi Basté -que recuperarà el programa nocturn d’esports 19 anys després-, Ramon Pellicer, Lluís Canut, Carles Cuní, Josep Puigbó o Josep Maria Solé i Sabater.

Des de ben aviat sentirem la Laura Rosel amb algunes de les veus més icòniques de la casa com Mònica Terribas o Josep Cuní. Tal com van anunciar, també podrem sentir Miquel Calçada i el seu Pasta Gansa a partir de les dotze quan engegui L’última hora del matí de Catalunya Ràdio amb el Quim Morales, el Joel Díaz i Charlie Pee. A la una del migdia començarà el Popap i Els optimistes amb la Mariola Dinarès, el Manu Guix, l’Àngel Llàcer, el Ricard Ustrell i el Xavi Canalias.

40 anys de Catalunya Ràdio | CCMA

A La tarda de Catalunya Ràdio sentirem l’Elisenda Carod acompanyada de Xavier Graset, Sílvia Cóppulo, el Roger de Gràcia, el Xavier Solà o el Toni Clapés. A partir de les set, faran un repàs als programes dels caps de setmana de la cadena amb algunes de les seves veus més característiques. Després reuniran les estrelles dels esports amb Lluís Canut, per exemple; i al vespre, Ramon Pellicer parlarà a la ràdio amb el Kilian Sebrià i Rafael de Ribot.

No faltarà El búnquer amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell juntament amb Jordi Asturgó, Xavi Cazorla, Gerard Jubany i Xavier Espinosa. A les dotze de la nit, torna el No ho diguis a ningú amb el Jordi Basté i alguns dels seus col·laboradors. L’icònic Xavier Solà i La nit dels ignorants el reunirà amb el Carles Cuní o el Joan Bosch, a més a més.

Al llarg de tot el dia, també hi haurà actuacions musicals en directe. Entre els convidats destaquen Judit Neddermann, Manu Guix, el Tomas d’Eufòria, El Pony Pisador, Delafé y las flores azules, Núria López i Sergi Cuenca o Marina Rossell.

TV3 emetrà una road-movie per sumar-se a la gran festa de Catalunya Ràdio

A TV3, dimecres a la nit s’emetrà Ruta 40, viatjant amb Catalunya Ràdio. Aquí, 50 veus conegudes del present i passat de l’emissora analitzaran com ha canviat al llarg de la seva història. Han escollit un format de road-movie, en el qual els principals presentadors de Catalunya Ràdio faran un recorregut per llocs del país que han estat notícia en aquests 40 anys. Ho faran viatjant en una unitat mòbil corresponent a cadascuna de les quatre dècades, el que pot ser molt maco.

Bassas i Grasset, en el programa dels 40 anys | CCMA

Laura Rosel participarà en el programa dels 40 anys de Catalunya Ràdio | CCMA

Un dia especial per a l’emissora, que confia cridar l’atenció dels més nostàlgics i també d’aquells que volen continuar sintonitzant-los molts més anys.