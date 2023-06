La dura confessió de la guanyadora d”Eufòria’

Dura confessió de la guanyadora d‘Eufòria, Jim, al programa de Ricard Ustrell de TV3, Col·lapse. La cantant de Granollers, que es va acabar imposant en una final ajustada i carregada d’emoció, ha explicat que va patir ‘bullying’ a l’escola. “La meva vida de petita no ha sigut fàcil”, ha admès la Jim assegurant que se li fa “surrealista” ser al programa d’Ustrell. Tot i els moments complicats, la guanyadora d’Eufòria ha donat gràcies a la seva família que “li ha donat suport a sempre” i ha nomenat dues persones que han sigut vitals en aquest aspecte. La seva àvia i la seva mare, que totes dues es diuen Maria del Carmen.

Les tres finalistes d”Eufòria’, Jim, Carla i Alèxia, al final de la gala de la segona semifinal, al plató de TV3

La mare i l’àvia, protagonistes

De fet, totes dues han sigut entrevistades en directe a ‘Col·lapse’ i s’han mostrat emocionades per com la Jim ha guanyat el concurs. “Ha sigut una nit molt forta i amb moltes emocions. Estem impactades i no ens ho creiem”, ha dit la mare de la Jim, que creu que la gent ha sabut “apreciar” el seu esforç. “Vivim un somni fet realitat”, subratllava emocionada. De fet, la mateixa àvia, d’origen cantàbric, ha explicat una anècdota de la Jim de quan tenia dos anys: “Ja cantava des de ben petita. Quan tenia dos anys es posava sota la taula de la meva casa de Cantàbria i cantava”, explicava la Maria del Carmen.

La Jim també ha reconegut que tots els concursants del programa de TV3 han patit molt sobre la salut mental. “Com que també ho gaudia, he patit molt per buscar aquest equilibri”, reflexiona la cantant de 20 anys, qui assegura que durant les últimes setmanes “s’ha matxacat molt”. També ha explicat com la possibilitat de ser finalista i de pensar sobre el seu futur li va “afectar bastant” i ha admès que li va provocar “angoixa”.

La Jim i Pirates del Carib

Qui també ha sigut protagonista en el programa és el seu professor d’esgrima, ja que quan era més jove la practicava. De fet, el professor, en directe, li ha regalat una espasa d’esgrima. “Has nascut per això i per cantar”, li ha dit al professor al plató. La Jim ha reconegut que es va apuntar a esgrima perquè és “fan” de la pel·lícula Pirates del Carib. “Era molt friki i tinc tatuatges i tot. De petita lluitava amb escuradents”, deia emocionada després del regal del professor. “Tinc dues espases i una calavera”, ha dit fent referència als seus tatuatges.