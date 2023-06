Reunió de Puigdemont amb Anna Erra per “preparar els reptes” de país

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha celebrat la seva primera reunió institucional amb el president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, aquest matí diumenge al Waterloo. La trobada, a la que també hi han participat la presidenta de Junts, Laura Borràs, i el secretari general Jordi Turull, ha servit per “analitzar la situació política catalana i preparar els reptes” que haurà d’assumir Catalunya en les setmanes vinents, com la sentència del TGUE sobre el president Puigdemont, les eleccions espanyoles i la presidència espanyola de la UE.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, amb la presidenta del Parlament, Anna Erra , el secretari general de Junts, Jordi Turull, i la presidenta de Junts, Laura Borràs/ Junts

Erra defensa la sobirania del Parlament

Durant el seu discurs com a nova presidenta de la cambra catalana va exigir els diputats de la cambra defensar la “dignitat i la independència del Parlament”. Entre aplaudiments a les files independentistes, Erra ha assegurat que defensarà la sobirania de la cambra catalana, però ha demanat no fer-ho sola. També es va comprometre a respectar la pluralitat i tallar de soca-rel el feixisme i evitar que sigui un espai que sigui partidista.

Record a Forcadell i Borràs

Erra en el seu discurs també va recordar les expresidentes de la cambra Carme Forcadell i Laura Borràs. En aquest context, la nova presidenta del Parlament subratllava “que hi ha un conflicte polític” i per això ha reclamat esforços per “normalitzar el país políticament”. També va enviar un missatge als exiliats, assegurant que no és “normal ni just”. “Els drets polítics han de ser sagrats i respectats”, va exigir el passat divendres.

Erra ha estat durant vuit anys alcaldessa de Vic i ja feia mesos que sonava com a substituta de Borràs per ocupar la presidència del Parlament. De fet, encara és alcaldessa en funcions, però com que no es va presentar per a la reelecció estarà lliure a partir del dissabte que ve.