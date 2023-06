Alerta per fortes tempestes a diverses comarques de Catalunya

Diumenge i dilluns seran uns dies passats per pluges. El Meteocat ha activat diverses alertes a diferents comarques de Catalunya que tenen el risc de tenir fortes tempestes i aiguats que podrien provocar problemes extraordinaris. Mentre que el diumenge al matí tindrà una fluixa afectació a 8 comarques del país, a la tarda seran les hores dures amb quatre alertes de perill altre de pluja i amb avisos de tempestes a les comarques del Pirineu, Ponent, Girona i Terres de l’Ebre. De fet, en alguns punts no es pot descartar calamarsa. Pel que fa a dilluns al matí, només afectaria les comarques gironines, mentre que a la tarda tornarien els ruixats intensos a tot el país, menys a la costa del Penedès, Barcelonès i Maresme.

Europa Press

Les comarques gironines, les més afectades

Les comarques gironines viuran uns dies convulsos arran dels aiguats que s’hi esperen. De fet, hi ha activada l’alerta per perill alt de tempestes aquest diumenge a la tarda a les comarques del Berguedà, Ripollès, Osona i a la Garrotxa, mentre que també s’esperen aiguats a la Costa Brava, al Gironès i a la Selva. Pel que fa a les quatre comarques amb perill alt, hi podria caure calamarsa. A Vic, per exemple, el clímax de la puja seria cap a les 18h amb 2,2 mm de precipitació acumulada, mentre que a Ripoll seria cap a les 16h amb 8,6 mm de precipitació acumulada. A Berga, la línia serà similar i a les 18h hi caurà 3 mm de precipitació acumulada, mentre que a Olot serà a les 17h amb 6,6 mm.

Pel que fa a dilluns, la intensitat de pluja disminuirà i al matí tindrem ruixats minsos sobretot a la comarca de la Garrotxa. Tot i això, a mesura que avanci el dia augmentaran les afectacions de pluja i hi haurà el perill d’alerta moderada en totes les comarques gironines exceptuant el Baix Empordà. Es podria veure calamarsa a la comarca de la Garrotxa i amb el seu clímax a les 16h amb 2,8 mm de precipitació acumulada.

El Pirineu, passat per aigua

El Pirineu també estarà passat per aigua aquest diumenge i dilluns. De fet, aquest diumenge a la tarda hi ha activat el perill moderat de tempesta a totes les seves comarques, mentre que dilluns no té cap alerta, malgrat que podria ploure igualment en diversos punts de les comarques. Pel que fa a Vielha, s’esperen 3,3 mm de precipitació acumulada a les 18h d’aquest diumenge a la tarda, mentre que el dilluns serà cap a les 17h amb 1,1 mm. Amb menys intensitat plourà a Puigcerdà, i és que aquest diumenge a la tarda s’espera que únicament hi plogui entre les 16h i les 19h. Amb menys intensitat ho farà el dilluns, ja que hi plourà entre les 14h i les 15h.

Aiguats a les Terres de l’Ebre i a Ponent

Les Terres de l’Ebre i Ponent també tindran afectacions de pluges. De fet, aquest diumenge a la tarda hi ha activada l’alerta a totes les comarques i no es descarta calamarsa sobretot a la comarca del Baix Ebre. A Lleida capital s’espera que plogui entre les 15h i les 18h amb no gaire intensitat, mentre on sí que plourà fort serà a Balaguer cap a les 18h amb, atenció, 13,2 mm de precipitació acumulada. Dilluns, en canvi, la meteorologia estarà més tranquil·la, tot i que no es descarten alguns ruixats sobretot cap a la tarda i enfocades a les Terres de l’Ebre.

Tranquil·litat al Penedès i al Camp de Tarragona

No es preveuen ruixats al Penedès ni al Camp de Tarragona en cap moment d’aquest diumenge a la tarda. Sí que es preveu un cel ennuvolat i una temperatura similar a la d’aquests últims dies. Pel que fa a dilluns, el matí estarà marcat pel sol, mentre que a la tarda hi podria haver algun ruixat a la comarca de l’Anoia i a l’Alt Camp i, generalment, amb el cel ennuvolat.