MÉTEO | Catalunya en alerta per tempestes: les comarques en risc alt

La setmana ja va començar amb l’anunci que aquesta podria ser la més plujosa de tot el que va de 2023 a Catalunya. Els darrers dies, els ruixats han anat caient arreu del país, en alguns punts amb més intensitat que en altres. El plat fort, però, arriba aquest dijous. La previsió de ruixats i tempestes posa en alerta tot el país. Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimecres a la tarda la fase d’alerta del pla d’emergències Inuncat per la previsió de pluges que poden ser intenses demà dijous a qualsevol indret del país, especialment al litoral i prelitoral central i al Prepirineu. Tal com mostra el mapa del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les precipitacions es concentraran, majoritàriament, a la tarda i l’avís s’estendrà a totes les comarques, excepte a una. Es preveu que se superin els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a gairebé totes les comarques de Catalunya. Els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra.

Quines són les comarques amb risc més alt?

L’alerta per pluges intenses ja està activa per aquest dijous al matí, quan les comarques més afectades seran les del litoral, prelitoral central i Prepirineu. El risc serà moderat en aquestes 17 comarques: Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Gironès, Garrotxa, Selva, Ripollès, Osona, Berguedà, Moianès, Bagès, Anoia, Conca de Barberà, Alt Camp, Tarragonès, Baix Camp i Priorat.

En canvi, el nivell de l’alerta s’eleva a risc alt a 8 comarques de la costa i prelitoral: Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès.

La previsió empitjorarà amb el pas de les hores i el risc s’estendrà a totes les comarques catalanes a excepció d’una, el Baix Empordà. L’alerta és majoritàriament moderada, però és alt a 15 comarques: Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Alt Urgell, Pallars Jussà, Noguera, Solsonès, Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès, Conca de Barberà, Alt Camp, Tarragonès, Baix Camp i Priorat.

Catalunya en alerta per l’arribada d’un episodi de pluges intenses | Meteocat

El Meteocat indica que les pluges continuaran divendres, principalment a la tarda, però al matí es manté l’alerta per pluges intenses a Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.

Davallada de les temperatures

Aquest episodi anirà acompanyat d’una davallada de les temperatures a tot el país i els termòmetres cauran uns quants graus. A les comarques del litoral i prelitoral, els valors oscil·laran entre els 17 i els 22 graus, mentre que al Pirineu, les màximes podrien ser de 16 graus. A Ponent, les temperatures seran una mica més altes, entre els 22 i els 24 graus. A les Terres de l’Ebre s’esperen màximes d’entre 22 i 24 graus.

Una calamarsada inunda Sant Hilari Sacalm

El temporal ja ha començat aquest dimecres a la tarda i ha deixat algunes incidències en algunes zones de Catalunya. Un dels punts més afectats ha sigut Sant Hilari Sacalm, a la Selva, on la pluja i una intensa calamarsada han inundat els carrers i habitatges. Fins a sis dotacions dels Bombers de la Generalitat han hagut d’actuar per destapar embornals i en els domicilis i baixos del municipi on ha entrat l’aigua.

Una intensa calamarsada inunda carrers de Sant Hilari Sacalm i obliga a mobilitzar sis dotacions de Bombers | ACN

Recomanacions davant l’episodi de mal temps

Protecció Civil comparteix algunes recomanacions per fer front a la previsió de pluges intenses. Aconsella netejar els embornals que puguin estar bruts de fulles o brutícia abans no arribi la pluja i recorda que cal respectar els tancaments i senyalitzacions que es puguin fer des dels municipis i totes aquelles accions que duguin a terme en el marc del seu pla municipal. També demanen precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades per aquest episodi de precipitacions, i també en les activitats a l’aire lliure. És important intentar evitar aparcar vehicles a rieres o punts subterranis inundables, així com travessar rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.