Protecció Civil activa l’alerta per fortes ratxes de vent a Catalunya

Alerta per vent a Catalunya. Protecció Civil ha activat aquest diumenge l’alerta del pla Ventcat per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de fort vent sobretot aquesta tarda i fins demà diumenge. Segons l’SMC, durant aquest dissabte a la tarda i fins demà bufarà fort vent amb cops de més de 90 km/h a la meitat oest del país, al Pirineu gironí i a l’Alt i Baix Empordà. De fet, segons les previsions, a tots dos extrems de Catalunya es podrien superar fins i tot els 120 km/h. El vent bufarà de components nord i oest, i al Pirineu i a l’extrem sud del país, el llindar d’avís és probable que se superi a cotes mitjanes i altes.

De cara a diumenge el servei meteorològic de Catalunya preveu que l’afectació acabi al migdia i es concentri, sobretot, a zones del Pirineu Oriental i l’Alt Empordà, i que bufi vent de component nord. Davant d’aquesta circumstància Protecció Civil recomana “molta prudència” en totes les activitats que es facin a l’aire lliure, especialment en zones boscoses. A més, també recorden que cal extremar les precaucions en la conducció i moderar la velocitat si hi ha fortes ventades a la carretera.

Les fortes ratxes de vent, de fins a 120 km/h, estan sent les protagonistes d’aquests dies de fred intens a Catalunya / ACN

A conseqüència del vent, Protecció Civil també mantindrà activa l’alerta pel “perill alt i molt alt” d’incendi a la majoria de les comarques catalanes, sobretot de la meitat sud i centre del país, i a l’Empordà.

Cels serens i alguna gotellada a l’interior

Pel que fa a la previsió d’aquest dissabte a la tarda, en principi els cels s’haurien de mantenir serens a la major part del territori amb algunes bandes de núvols alts que creuaran el país. Tot i aquests cels serens, també es formaran nuvolades en alguna part del territori, sobretot al Pirineu i Prepirineu i també cap al massís del Port i les Terres de l’Ebre que podran deixar el cel poc o mig ennuvolat.

De fet, al vessant nord del Pirineu s’esperen algunes precipitacions febles i intermitent al llarg de la tarda, sobretot a les cotes més elevades. Aquestes pugen es podrien repetir també en diversos punts de la meitat nord del litoral i prelitoral i també a l’interior. Tot i aquestes pluges, la temperatura màxima serà similar a la d’aquest divendres i fins i tot podria augmentar amb la majoria de valors per sobre dels 23 o 24 °C al litoral i prelitoral central i sud.

De cara a diumenge, la previsió no variarà massa i tindrem cels serens o poc ennuvolats per tota Catalunya, encara que durant les hores centrals del dia creuaran núvols alts i prims de nord-oest a sud-est i, alhora, es formaran núvols mitjans a sotavent del Pirineu i Prepirineu a partir de la tarda. Alhora, partir de migdia s’esperen algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a punts de muntanya de l’interior. Tot i això, en la majoria dels casos no es transformaran en pluges aquests núvols, ja que només s’esperen precipitacions febles al vessant nord del Pirineu.