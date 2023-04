Juqueras: “ERC sempre ha sigut el partit polític més represaliat”

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest dissabte al matí que el seu partit sempre ha estat “el partit polític més represaliat” i que és per això que “no és gens casual que els enemics de la democràcia ens tinguin a nosaltres com a principal objectiu”. A més, el líder dels republicans ha reivindicat Catalunya com a “referent en aquesta lluita contra els enemics de la democràcia”, i ha assegurat que ERC és el principal objectiu d’aquests.

Així ho ha dit durant la ‘Festa de la República’ que ha celebrat ERC a Barcelona, on també han intervingut el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, la secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, el candidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, el portaveu d’ERC en el Congrés i alcaldable a Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, i la número dos de la llista d’ERC a l’alcaldia de Barcelona, Elisenda Alamany.

Durant la seva intervenció Junqueras ha volgut mostrar el seu orgull al fet que ERC siguin els que han “encarnat millor a cada moment de la història” la defensa de la democràcia, perquè considera que és un deure davant les generacions passades i futures del país. En aquesta línia el líder dels republicans ha assegurat que la defensa de la democràcia s’ha de dur a terme amb el conjunt de la societat, i per això des d’ERC faran “tot el necessari perquè sigui una lluita compartida”.

Per últim, Junqueras també ha volgut recordar que ERC és la formació que tindrà més llistes a Catalunya de cara a les pròximes municipals, sent “l’únic partit polític que presentarà llistes en totes les capitals de comarques del país”. En aquest sentit, ha reivindicat la ciutat de Barcelona com el bressol d’una sèrie d’esdeveniments històrics i com un espai en el qual “història i futur es donen la mà”.

Maragall per no convertir-se “en un annex de la Moncloa”

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat Ernest Maragall com a alcaldable per Barcelona assegurant que ha de ser ell qui piloti la ciutat els pròxims 4 anys. En aquesta línia ha assegurat que l’exconseller garantirà que la capital catalana “no sigui una ciutat súbdita del mercat, ni que es converteixi en un annex de la Moncloa“.

A més, Aragonès ha reivindicat que en els 92 anys d’història d’ERC el partit mai ha canviat de sigles: “Ens diem com som: d’esquerres, republicans i per Catalunya. D’esquerres, republicans i per la independència”. És per això que el president ha volgut assenyalar que a les pròximes eleccions municipals, i especialment en la capital de Catalunya, no amagaran les sigles del partit perquè se senten “orgullosos” dels seus referents.

Referèndum amb suport internacional

Canviant de registre, Aragonès també ha volgut posar el focus en la celebració d’un nou referèndum d’independència. És per això que el president ha fet una crida per a crear “un gran acord de Catalunya per a defensar la democràcia” -vehiculat a través de l’acord de claredat-, ja que, en les seves paraules, l’única via per a aconseguir la independència de Catalunya és a través d’un referèndum aprovat per la comunitat internacional.

Segons ha apuntat, des del Govern estan disposats a escoltar totes les propostes i interpel·len “a tothom al fet que, si no els agrada la proposta, que és votar per a la llibertat d’aquest país, que diguin com és la seva”. “I si no la diuen és que no la tenen. I si no la tenen, que la ciutadania de Catalunya sàpiga que no tenen proposta per al país”, ha afegit Aragonès.

Imatge del president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la Festa de la República / Lorena Sopena – Europa Press

Barcelona, la “gran capital republicana”

Més en clau electoral, Ernest Maragall, ha proclamat la seva intenció de fer de Barcelona “la gran capital republicana que el país necessita” i ha explicat que ho farà de la mà de Pere Aragonès. Al mateix temps ha assegurat que l’actual president de la Generalitat “li està retornant el concepte d’història i de significació” a la Generalitat com a institució.

Durant la seva intervenció, l’alcaldable republicà ha enumerat una sèrie d’esdeveniments històrics ocorreguts a la ciutat de Barcelona, emfatitzant la repressió succeïda a la comissaria de Via Laietana mentre que ha criticat que el PSC i els comuns “es neguin” a convertir-la en un espai de memòria històrica.

Imatge de l’alcaldable d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall, durant la Festa de República / Lorena Sopena – Europa Press

Pel seu costat, la número dos de Maragall, Elisenda Alamany, ha lamentat que durant el mandat del candidat de Junts i exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, “es va voler obrir la ciutat, però no es va fer bé”. Segons ella, la reacció al mandat de Trias va ser l’arribada d’Ada Colau, que va voler “protegir els barcelonins i barcelonines, però no es va fer bé perquè no s’ha sabut entendre” amb la ciutat. Per tot plegat ha considerat que la victòria d’ERC en nombre de vots en les eleccions municipals de 2019 justifica que aquestes “dues reaccions no les va avalar la ciutadania”.

ERC vol guanyar les municipals per a “salvar” a les ciutats

Per últim, Gabriel Rufián, ha assegurat que els candidats d’ERC volen guanyar les eleccions municipals i governar els seus municipis per a “salvar” a les ciutats i Catalunya i no pas als partits, com creu que fan els d’altres formacions. “Hi ha gent que vol guanyar en algunes de les nostres ciutats, fins i tot la capital del nostre país, per a salvar partits, és legítim”, ha assegurat Rufián.

En aquesta línia, Rufián ha assegurat que per als republicans, guanyar “és una obligació, per tanta memòria, per tanta derrota” i ha defensat textualment que la victòria no pot ser un accident de la història. Per acabar també ha recordat la figura de l’expresident de la Generalitat, Francesc Macià, amb una de les seves cites: “Fem aquest camí més ampli i més segur, no fem mai cap pas en fals, però tampoc fem mai cap pas enrere”.