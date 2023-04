Juqueras: «ERC siempre ha sido el partido político más represaliado»

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha asegurado este sábado por la mañana que su partido siempre ha sido «el partido político más represaliado» y que es por eso que «no es nada casual que los enemigos de la democracia nos tengan a nosotros como principal objetivo». Además, el líder de los republicanos ha reivindicado Cataluña como «referente en esta lucha contra los enemigos de la democracia», y ha asegurado que ERC es el principal objetivo de estos.

Así lo ha dicho durante la ‘Fiesta de la República’ que ha celebrado ERC en Barcelona, donde también han intervenido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, el candidato de ERC en la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, el portavoz de ERC en el Congreso y alcaldable en Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, y la número dos de la lista de ERC a la alcaldía de Barcelona, Elisenda Alamany.

Durante su intervención Junqueras ha querido mostrar su orgullo al hecho que ERC sean los que han «encarnado mejor en cada momento de la historia» la defensa de la democracia, porque considera que es un deber ante las generaciones pasadas y futuras del país. En esta línea, el líder de los republicanos ha asegurado que la defensa de la democracia se tiene que llevar a cabo con el conjunto de la sociedad, y por eso desde ERC harán «todo el necesario porque sea una lucha compartida».

Por último, Junqueras también ha querido recordar que ERC es la formación que tendrá más listas en Cataluña de cara a las próximas municipales, siente «el único partido político que presentará listas en todas las capitales de comarcas del país». En este sentido, ha reivindicado la ciudad de Barcelona como la cuna de una serie de acontecimientos históricos y como un espacio en el cual «historia y futuro se dan la mano».

Maragall por no convertirse «en un anexo de la Moncloa»

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado Ernest Maragall como alcaldable por Barcelona, asegurando que tiene que ser él quien pilote la ciudad los próximos 4 años. En esta línea ha asegurado que el ex consejero garantizará que la capital catalana «no sea una ciudad súbdita del mercado, ni que se convierta en un anexo de la Moncloa«.

Además, Aragonés ha reivindicado que en los 92 años de historia de ERC el partido nunca ha cambiado de siglas: «Nos llamamos cómo somos: de izquierdas, republicanos y por Cataluña. De izquierdas, republicanos y por la independencia». Es por eso que el presidente ha querido señalar que a las próximas elecciones municipales, y especialmente en la capital de Cataluña, no esconderán las siglas del partido porque se sienten «orgullosos» de sus referentes.

Referéndum con apoyo internacional

Cambiante de registro, Aragonés también ha querido poner el foco en la celebración de un nuevo referéndum de independencia. Es por eso que el presidente ha hecho un llamamiento para crear «un gran acuerdo de Cataluña para defender la democracia» -vehiculado a través del acuerdo de claridad-, puesto que, en sus palabras, la única vía para conseguir la independencia de Cataluña es a través de un referéndum aprobado por la comunidad internacional.

Según ha apuntado, desde el Govern están dispuestos a escuchar todas las propuestas e interpelan «a todo el mundo al hecho que, si no los gusta la propuesta, que es votar para la libertad de este país, que digan cómo es la suya». «Y si no la dicen es que no la tienen. Y si no la tienen, que la ciudadanía de Cataluña sepa que no tienen propuesta para el país», ha añadido Aragonés.

Imagen del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la Fiesta de la República / Lorena Sopena – Europa Press

Barcelona, la «gran capital republicana»

Más en clave electoral, Ernest Maragall, ha proclamado su intención de hacer de Barcelona «la gran capital republicana que el país necesita» y ha explicado que lo hará de la mano de Pere Aragonès. Al mismo tiempo, ha asegurado que el actual presidente de la Generalitat «le está devolviendo el concepto de historia y de significación» en la Generalitat como institución.

Durante su intervención, el alcaldable republicano ha enumerado una serie de acontecimientos históricos ocurridos en la ciudad de Barcelona, enfatizando la represión sucedida a la comisaría de Via Laietana mientras que ha criticado que el PSC y los comunes «se nieguen» a convertirla en un espacio de memoria histórica.

Imagen del alcaldable de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, durante la Fiesta de República / Lorena Sopena – Europa Press

Por su lado, la número dos de Maragall, Elisenda Alamany, ha lamentado que durante el mandato del candidato de Juntos y exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, «se quiso abrir la ciudad, pero no se hizo bien». Según ella, la reacción al mandato de Trias fue la llegada de Ada Colau, que quiso «proteger los barceloneses y barcelonesas, pero no se hizo bien porque no se ha sabido entender» con la ciudad. Por todo ello, ha considerado que la victoria de ERC en número de votos en las elecciones municipales de 2019 justifica que estas «dos reacciones no las avaló la ciudadanía».

ERC quiere ganar las municipales para «salvar» en las ciudades

Por último, Gabriel Rufián, ha asegurado que los candidatos de ERC quieren ganar las elecciones municipales y gobernar sus municipios para «salvar» en las ciudades y Cataluña y no a los partidos, como cree que hacen los otras formaciones. «Hay gente que quiere ganar en algunas de nuestras ciudades, incluso la capital de nuestro país, para salvar partidos, es legítimo», ha asegurado Rufián.

En esta línea, Rufián ha asegurado que para los republicanos, ganar «es una obligación, por tanta memoria, por tanta derrota» y ha defendido textualmente que la victoria no puede ser un accidente de la historia. Para acabar también ha recordado la figura del expresidente de la Generalitat, Francesc Macià, con una de sus citas: «Hagamos este camino más amplio y más seguro, no hacemos nunca ningún paso en falso, pero tampoco basura nunca ningún paso atrás».